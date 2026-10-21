Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito riaccende le speranze di riconciliazione con William e Kate, ma arriva una smentita

Il ritorno nel Regno Unito del principe Harry e di Meghan Markle sembrava poter segnare l'inizio di un nuovo capitolo nei rapporti con la famiglia reale.

Dopo sei anni trascorsi in California, Harry è tornato a vivere nel suo Paese insieme alla moglie e ai figli Archie e Lilibet. E, inevitabilmente, il trasferimento ha riacceso le speranze di una riconciliazione con il fratello William.

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Ma se i rapporti con re Carlo sembrano aver registrato qualche piccolo progresso, quelli con il principe e la principessa del Galles continuano a essere decisamente più complicati.

Negli ultimi giorni, alcune indiscrezioni avevano suggerito che Harry e Meghan fossero pronti a chiedere scusa a William e Kate, nel tentativo di superare le tensioni degli ultimi anni e ricostruire un rapporto familiare.

Una notizia che aveva immediatamente attirato l'attenzione di tutti, soprattutto perché un eventuale gesto di distensione avrebbe rappresentato una svolta significativa dopo anni di accuse e silenzi.

Eppure, a quanto pare, le cose non starebbero esattamente così.

Secondo quanto riportato da People, una fonte vicina ai duchi di Sussex ha smentito categoricamente l'esistenza di un piano per presentare delle scuse, definendo l'indiscrezione priva di fondamento.

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Tutto è cominciato con un articolo del Daily Express, pubblicato a inizio ottobre, secondo cui Harry e Meghan starebbero valutando la possibilità di scusarsi con William e Kate per alcune dichiarazioni rilasciate durante la controversa intervista con Oprah Winfrey del 2021.

Quell'intervista, arrivata un anno dopo l'uscita dei Sussex dalla famiglia reale, aveva segnato uno dei momenti più difficili nei rapporti tra le due coppie.

Harry e Meghan avevano raccontato pubblicamente le difficoltà vissute all'interno della monarchia, sollevando questioni che avevano provocato un'enorme attenzione mediatica e contribuito ad approfondire le tensioni familiari.

L'ipotesi di un passo indietro da parte dei Sussex aveva quindi alimentato la speranza che il ritorno in Inghilterra potesse finalmente favorire un riavvicinamento.

Ma la ricostruzione è stata rapidamente contestata.

Una fonte interpellata da People ha infatti definito la notizia “nonsense”, ossia una sciocchezza, precisando che non sarebbe prevista alcuna richiesta di scuse da parte di Harry e Meghan nei confronti di William e Kate.

Questo non significa necessariamente che una riconciliazione sia impossibile. Piuttosto, suggerisce che, almeno per il momento, non esista un'iniziativa concreta nella direzione indicata dalle prime indiscrezioni.

La situazione appare diversa da quella che riguarda re Carlo. A luglio, prima del trasferimento, Harry e Meghan avevano incontrato privatamente il sovrano e la regina Camilla a Highgrove, insieme ai figli Archie e Lilibet.

Da allora Harry avrebbe mantenuto i contatti con il padre, mentre non sarebbero emersi segnali altrettanto incoraggianti nei rapporti con William.

Le tensioni tra i due fratelli, del resto, non riguardano soltanto l'intervista a Oprah. Negli anni successivi, anche la docuserie Netflix dei Sussex e il memoir di Harry, Spare, hanno contribuito a rendere sempre più difficile il dialogo.

Lo stesso Harry, in un'intervista alla BBC nel maggio 2025, aveva espresso il desiderio di riconciliarsi con la famiglia, pur riconoscendo quanto fossero profonde le divisioni.

Adesso, con i Sussex nuovamente residenti nel Regno Unito, le occasioni per un incontro potrebbero essere più numerose. Ma la vicinanza geografica non basta necessariamente a ricostruire un rapporto familiare compromesso da anni di incomprensioni.

Per il momento, quindi, il tanto atteso riavvicinamento tra Harry, Meghan, William e Kate resta soltanto una possibilità. E la smentita sulle presunte scuse dimostra quanto sia ancora prematuro parlare di pace fatta.