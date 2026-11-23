Profondo, lucido e con irresistibili riflessi rosso ciliegia: il Cherry Cola Hair è una delle nuance protagoniste dell'autunno-inverno 2026. A confermarlo sono le ricerche su Pinterest e le celebrity che continuano a scegliere questa sofisticata interpretazione del rosso.

C'è chi in autunno riscopre il piacere di un buon cappuccino, chi non vede l'ora di tirare fuori dall'armadio il primo maglione di lana e chi, davanti allo specchio, sente improvvisamente il bisogno di cambiare colore di capelli. Se anche voi appartenete all'ultima categoria, abbiamo una proposta decisamente invitante: il Cherry Cola Hair. Il suo nome sembra uscito direttamente dal menu di una soda fountain americana, ma il risultato è molto più sofisticato di quanto si possa immaginare. Si tratta infatti di un castano profondo attraversato da riflessi rosso ciliegia, bordeaux e talvolta leggermente violacei, che si accendono soprattutto quando la luce incontra le lunghezze.

Non è la prima volta che questa nuance conquista il mondo beauty, ma per l'autunno-inverno 2026 sembra avere tutte le carte in regola per tornare al centro della scena. A confermarlo è anche Pinterest: nel suo primo Beauty Trend Report 2026, pubblicato a ottobre, la piattaforma ha registrato un aumento del 788% nelle ricerche di «cherry cola brunette hair». Un dato che racconta molto bene la voglia di sperimentare con colori intensi, personalizzati e ricchi di sfumature, senza necessariamente stravolgere la propria base naturale.

Cherry Cola Hair: che cos'è e perché piace così tanto

Immaginate il colore scuro della cola, con una generosa aggiunta di ciliegia: è proprio da questa combinazione che nasce il Cherry Cola Hair. La sua particolarità è l'incontro tra una base castana, spesso cioccolato o espresso, e pigmenti rossi che possono virare verso il ciliegia, il mogano e il borgogna. Il risultato è una tonalità multidimensionale, mai completamente piatta, che cambia aspetto a seconda della luce.

A differenza del rosso più acceso e del rame, questa versione mantiene una componente bruna molto evidente. Da una parte conserva la profondità di un castano scuro, dall'altra aggiunge un riflesso color ciliegia che rende la chioma più interessante e luminosa. È proprio questo equilibrio a renderla così desiderabile: permette di giocare con il rosso senza necessariamente scegliere una trasformazione radicale.

Un altro punto a suo favore è la possibilità di personalizzarlo. Si può optare per una versione molto discreta, in cui il rosso si intravede appena, oppure per una tonalità più satura, con riflessi bordeaux decisamente protagonisti.

Pinterest lo conferma: le ricerche sono aumentate del 788%

Che il Cherry Cola Hair sia molto più di una semplice suggestione estetica lo dimostrano i numeri. Nel suo primo Beauty Trend Report, Pinterest ha inserito questa nuance all'interno di Copper Waves, la tendenza che raccoglie le tonalità più ricche e avvolgenti della stagione, dal mocha all'espresso, passando per il rame e il prugna.

Tra i dati più interessanti spicca proprio la crescita delle ricerche di «cherry cola brunette hair», aumentate del 788%. Nello stesso periodo sono cresciute anche quelle per «mocha balayage hair» (+949%), «soft copper blonde» (+845%) e «oxidised copper hair» (+517%). Una fotografia piuttosto chiara dei desideri beauty del momento: meno colori uniformi e più sfumature costruite attraverso contrasti delicati e riflessi personalizzati.

Il trend si inserisce inoltre in un immaginario che Pinterest aveva già intercettato con Cherry Coded, una delle tendenze del report Pinterest Predicts 2025 dedicata all'universo delle ciliegie. In quel caso, le ricerche di «dark cherry red» erano aumentate del 235%, a conferma di un interesse che ha coinvolto non soltanto la bellezza, ma anche moda, accessori e lifestyle.

Da Dua Lipa ad Ashley Park: le celebrity che hanno scelto il Cherry Cola Hair

Come spesso accade, anche le celebrity hanno contribuito a riportare questa tonalità sotto i riflettori. Una delle prime muse contemporanee del Cherry Cola Hair è stata Dua Lipa, che già nel 2024 aveva sfoggiato una chioma castano-rossastra intensa, diventata un riferimento per chi desiderava sperimentare con il colore senza rinunciare alla profondità di una base scura.

Tra le interpreti più recenti del trend c'è invece Ashley Park. L'attrice di Emily in Paris ha attirato l'attenzione alla première parigina della quinta stagione della serie, nel dicembre 2025, con una chioma dalle sfumature ciliegia perfettamente coordinate al suo abito rosso. La sua versione era particolarmente brillante, con lunghezze rosso-bordeaux e radici più scure, per un risultato dall'allure glamour e decisamente scenografica.

Anche Jenna Ortega ha giocato con questa famiglia cromatica, alternando negli ultimi anni castani molto scuri e sfumature cherry. Un'ulteriore dimostrazione di quanto il rosso possa essere interpretato in modi diversi, senza perdere la propria personalità.

Il fascino dei rossi profondi incontra l'estetica delle passerelle

Il ritorno del Cherry Cola Hair si inserisce in un momento in cui anche la moda guarda con interesse alle tonalità più profonde e sofisticate. Le collezioni Autunno-Inverno 2026/2027 hanno raccontato un'estetica beauty fatta di contrasti, accenti scuri e colori intensi: dalle labbra bordeaux di Saint Laurent ai rossi pieni visti da MSGM, fino alle sfumature più profonde che hanno accompagnato il beauty look di Giorgio Armani.

Non si tratta di una corrispondenza letterale tra passerelle e colore dei capelli, ma di una stessa sensibilità cromatica: il rosso abbandona le interpretazioni più squillanti per diventare più scuro, vellutato e ricco di sfumature. Una direzione che ritroviamo nelle collezioni, nelle nail art e anche nella palette dei capelli di stagione, dove cherry, auburn e mogano convivono con castani intensi e riflessi ramati.

Come ottenere il Cherry Cola Hair dal parrucchiere

Se state già pensando di prenotare un appuntamento in salone, il primo consiglio è quello di non affidarvi soltanto al nome della nuance. Il Cherry Cola Hair, infatti, non corrisponde a una formula universale: il risultato dipende dal colore di partenza, dalla storia della chioma e dall'intensità dei riflessi che si desidera ottenere.

La richiesta da fare al parrucchiere è quella di un castano profondo con riflessi ciliegia, bordeaux o mogano, specificando se si preferisce un effetto appena percettibile oppure una tonalità più evidente. Su una base naturalmente scura, il colore può essere costruito valorizzando i pigmenti esistenti, mentre su capelli già colorati o molto chiari potrebbe essere necessario un lavoro cromatico più articolato.

Per chi desidera un risultato meno impegnativo, una buona alternativa è lasciare le radici più vicine al proprio colore naturale e concentrare i riflessi sulle lunghezze. In questo modo si ottiene un effetto multidimensionale, con una ricrescita generalmente meno evidente.

Cherry Cola Hair: come mantenerlo luminoso e brillante

Come tutti i colori che contengono pigmenti rossi, anche il Cherry Cola Hair richiede qualche attenzione in più per conservare la propria intensità. I riflessi ciliegia tendono infatti a scaricare con i lavaggi, motivo per cui è importante scegliere shampoo e balsami specifici per capelli colorati, evitando detergenti troppo aggressivi.

Meglio inoltre non esagerare con gli strumenti a caldo e utilizzare sempre un termoprotettore prima di phon e piastra. Per ravvivare la nuance tra un appuntamento e l'altro, si possono valutare trattamenti glossanti o prodotti ravvivacolore, scegliendoli insieme al proprio parrucchiere per non alterare la tonalità desiderata.

Il segreto, insomma, è preservare quella luminosità profonda che rende il Cherry Cola Hair così speciale: un castano solo apparentemente classico, con un'anima decisamente più audace.