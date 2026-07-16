Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app.

È l’artista del momento, oltre 4 milioni di copie certificate, tra le rapper più ascoltate al mondo sulle piattaforme digitali. Anna Pepe, fotografata da Ellen von Unwerth, si racconta senza filtri nel nuovo numero di Grazia, disponibile in edicola e su app da oggi.

La rapper, in tour dopo aver pubblicato l’album Million Dollar Babe, parla della rivincita presa sul palco e spiega l’importanza di non lasciarsi mai spegnere dal giudizio degli altri.

Tra i protagonisti del numero troviamo il campione di #F1 @charles_leclerc che - dopo la vittoria in pista in mesi difficili, il rinnovo con la Ferrari, il matrimonio con Charles Leclerc - racconta la ritrovata fiducia in se stesso.

Di imprevedibilità parla invece Anya Taylor-Joy, che nella serie #Lucky ha lasciato andare quel perfezionismo che l’ha resa famosa.

Nel numero un’inchiesta affronta l’odio online: denunce e precauzioni non bastano, solo nuove regole indirizzate ai responsabili delle piattaforme possono fermare questa deriva.

Le pagine della moda sono dedicate allo stile d’estate: abiti e accessori per splendere in città, durante le cerimonie e in viaggio.

Nel mondo beauty è il momento di giocare: raccontiamo trucchi, creme e profumi che mettono di buonumore.