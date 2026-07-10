Dopo settimane di indiscrezioni e cambi di programma, Meghan Markle partirà per il Regno Unito con Archie e Lilibet: ecco cosa sappiamo

Per settimane sembrava che il viaggio nel Regno Unito sarebbe stato un appuntamento esclusivamente per il principe Harry. Le preoccupazioni legate alla sicurezza, le indiscrezioni sui rapporti ancora tesi con la famiglia reale e i continui cambi di programma avevano fatto pensare che Meghan Markle sarebbe rimasta in California insieme ai figli, Archie e Lilibet.

Adesso, però, lo scenario è cambiato. Secondo diverse fonti vicine ai Sussex, Meghan Markle avrebbe deciso di raggiungere il marito nel Regno Unito insieme ai bambini, segnando il loro primo viaggio nel Paese dal 2022.

La visita dovrebbe rimanere strettamente privata: Meghan e i figli non prenderanno parte agli impegni pubblici del principe Harry, impegnato negli eventi legati al conto alla rovescia per gli Invictus Games del 2027.

Proprio questa scelta, però, rende ancora più significativa la trasferta, perché l'obiettivo principale sembra essere un altro: permettere ad Archie e Lilibet di trascorrere del tempo con il nonno, re Carlo.

**Meghan Markle starebbe sostenendo economicamente il principe Harry (e la loro vita milionaria in California)**

L'incontro con nonno Carlo potrebbe aprire una nuova fase nei rapporti reali?

Se il viaggio verrà confermato nei dettagli, per Meghan Markle si tratterebbe della prima visita nel Regno Unito dopo il funerale della regina Elisabetta II, mentre per Archie e Lilibet sarebbe il primo ritorno in patria dopo il Giubileo di Platino del 2022. In quell'occasione i due bambini incontrarono la bisnonna Elisabetta e il nonno Carlo, ma rimasero lontani dai riflettori e non presero parte ad alcun evento ufficiale.

Questa volta il contesto è diverso.

Da mesi Harry ha espresso il desiderio che i figli possano costruire un rapporto con il sovrano nonostante la distanza geografica e le tensioni familiari. Secondo le indiscrezioni, il duca di Sussex starebbe cercando di organizzare un incontro privato compatibilmente con gli impegni del re, che continua a seguire le cure contro il cancro. Al momento, tuttavia, nessun appuntamento è stato confermato ufficialmente.

Resta poi da capire se il viaggio potrà rappresentare anche un primo passo verso una riconciliazione più ampia, anche se al momento non ci sono indicazioni che facciano pensare a un incontro con il principe William e la principessa Kate.

**La reunion tra il principe Harry, Archie, Lilibet e re Carlo potrebbe cambiare il futuro della Royal Family**

Per Meghan Markle, dunque, questo viaggio potrebbe avere un significato che va ben oltre gli impegni istituzionali del marito. Se davvero Archie e Lilibet riusciranno a trascorrere qualche ora con re Carlo, sarà uno dei momenti più simbolici nella storia recente dei Sussex: un incontro privato, lontano dalle telecamere, ma destinato inevitabilmente ad attirare l'attenzione di tutto il mondo.