Dagli studi negli Stati Uniti alla finale di Miss Universo, passando per la passione per la moda: ecco cosa sapere su Laila Hasanovic

Da quando è apparsa più volte nel box di Jannik Sinner durante i tornei più importanti della stagione, tutti vogliono sapere qualcosa in più su Laila Hasanovic.

Negli ultimi giorni, la modella danese è diventata uno dei volti più fotografati di Wimbledon, pur continuando a mantenere un profilo piuttosto discreto e lontano dai riflettori.

La relazione con il numero uno del tennis mondiale è stata confermata dallo stesso Sinner nell'autunno del 2025, ma entrambi hanno scelto di vivere la loro storia con grande riservatezza. Dietro la ragazza che oggi accompagna il campione italiano sugli spalti, però, c'è molto più di quanto si possa immaginare: un passato nei concorsi di bellezza, un sogno nel cassetto completamente diverso e una carriera costruita tra moda e social media.

Cosa sapere su Laila Hasanovic, la fidanzata di Jannik Sinner

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1. Prima di diventare modella voleva fare la giornalista

Nata a Copenaghen nel novembre del 2000 e cresciuta a Svendborg, in Danimarca, Laila Hasanovic ha trascorso un anno negli Stati Uniti, in Kentucky, frequentando una scuola con indirizzo dedicato alla scrittura e al giornalismo.

Solo successivamente la sua vita ha preso una direzione diversa. Grazie ai primi contenuti pubblicati sui social e alle collaborazioni con il mondo beauty, è stata notata da importanti marchi internazionali, trasformando quella che era una passione in una professione.

2. Ha partecipato a Miss Universo (e oggi lavora con grandi marchi della bellezza)

Prima ancora di diventare nota al grande pubblico come compagna di Jannik Sinner, Laila Hasanovic aveva già costruito una carriera nel fashion system. Nel 2019 è arrivata fino alla finale di Miss Universo Danimarca, esperienza che le ha aperto le porte del mondo della moda e della comunicazione.

Oggi lavora come modella, content creator e imprenditrice nel settore beauty, collaborando con marchi come Armani Beauty e Prada Beauty e raccontando sui suoi profili social viaggi, moda e skincare.

Su Instagram conta oltre mezzo milione di follower, mentre negli ultimi anni ha sviluppato anche progetti imprenditoriali legati alla cosmetica.

3. Lo sport è sempre stato una costante nella sua vita

Quello con Jannik Sinner non è il primo legame di Laila Hasanovic con il mondo dello sport. In passato è stata infatti legata al pilota di Formula 1 Mick Schumacher e, ancora prima, al calciatore danese Jonas Wind.

Forse anche per questo gli spalti dei grandi eventi sportivi non le sono mai stati estranei. Negli ultimi mesi è stata spesso fotografata mentre seguiva Sinner nei tornei più importanti, dal Roland Garros agli ATP Finals fino a Wimbledon, sempre con uno stile estremamente discreto.

La coppia ha scelto infatti di mantenere la relazione lontana dall'esposizione mediatica, condividendo pochissimo della propria vita privata sui social. È stato lo stesso campione altoatesino, dopo la vittoria all'ATP di Vienna, a confermare pubblicamente la loro storia ringraziando, durante la premiazione, "la mia famiglia e la mia fidanzata" per il sostegno ricevuto.

Da allora, Laila Hasanovic continua ad attirare l'attenzione per la sua eleganza e per il modo in cui accompagna il campione italiano senza mai cercare il protagonismo. Una scelta che sembra riflettere perfettamente anche il carattere di Sinner: parlare poco, lasciare che siano i risultati – e non il gossip – a occupare il centro della scena.