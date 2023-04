Una festa a tema avventura in giardino e tanti regali: ecco come la famiglia reale ha festeggiato il compleanno del principe Louis

Buon compleanno principe Louis!

Ieri, domenica 23 Aprile, il piccolo di casa Windsor, terzogenito di William e Kate, ha compiuto 5 anni.

In vista del grande giorno, i due genitori hanno pubblicato una serie di nuove (e tenerissime) foto del festeggiato.

Ma oltre alle foto, ovviamente, non sono mancati i festeggiamenti!

Ecco i dettagli di cosa hanno organizzato William e Kate per festeggiare il principe Louis.

Cosa hanno organizzato mamma Kate e papà William per il compleanno del principe Louis

Il principe William e la principessa Kate hanno celebrato il quinto compleanno del figlio più giovane con tanto clamore.

I due genitori hanno infatti organizzato una divertente festa di compleanno a tema avventura con tutti i compagni di scuola di Louis, tenutasi nel giardino della loro casa a Windsor.

Secondo le indiscrezioni, il giardino era decorato con palloncini colorati e alla festa c'erano torte, dolcetti e piccoli sandwich per gli ospiti. William e Kate avrebbero anche ingaggiato un intrattenitore per stupire i piccoli partecipanti alla festa.

E ovviamente non potevano mancare i regali! Per il quinto compleanno del principe Louis, i due genitori hanno preferito una manciata di piccoli regali piuttosto che un regalo grande e costoso. Secondo le indiscrezioni, Louis avrebbe ricevuto un set per giocare a Pickleball (uno sport simile al tennis) e un percorso a ostacoli all'aperto.

Le fonti vicine alla famiglia reale hanno sempre detto che William e Kate ci tengono a crescere i figli nel modo più «normale possibile», motivo per cui «fanno il possibile per rendere speciali i compleanni dei loro figli».

