Nella serie si vedrà l'ultima chiamata della principessa Diana ai due figli, William e Harry, poche ore prima della sua morte

Secondo alcune indiscrezioni riportate dai media britannici, il principe Harry guarderà la nuova stagione della serie Netflix The Crown per rivedere la sua ultima conversazione con sua madre, la principessa Diana.

I primi quattro episodi della sesta stagione avranno una nota devastante e personale sia per i principi William che per Harry, essendo quasi interamente concentrati sulle ultime settimane di Lady D, sulla sua morte e sulle sue conseguenze immediate.

La serie racconta infatti l'ultima volta che Diana ha visto i suoi due figli e immagina la loro ultima conversazione al telefono, avvenuta poche ore prima di quel fatale incidente a Parigi.

Già in passato, il principe Harry aveva ammesso di guardare la serie Netflix. E ora, una fonte vicino a lui vicino ha raccontato che il duca del Sussex si sta preparando mentalmente per guardare i prossimi episodi in uscita e rivivere gli ultimi attimi di vita della madre.

Suo fratello maggiore, il principe William, non ha invece mai guardato The Crown e non sembra essere interessato a vedere neanche questa sesta stagione in uscita.

In passato, i due principi hanno raccontato in modo commovente che la loro ultima telefonata con mamma Diana, il giorno in cui è morta, è stata molto breve.

A riguardo, il principe Harry ha commentato: «Se avessi saputo che quella era l'ultima volta che avrei parlato a mia madre, quante cose che le avrei detto».

