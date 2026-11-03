I duchi del Sussex avrebbero cambiato casa nelle Cotswolds, trasferendosi in una proprietà di un amico: ecco tutti i dettagli

Sembrava che il principe Harry e Meghan Markle fossero pronti ad acquistare una nuova, lussuosa villa nella campagna inglese fuori Londra. Una proprietà abbastanza grande da ospitare tutta la famiglia, sufficientemente isolata da garantire la privacy ma al tempo stesso, possibilmente, non troppo lontana da re Carlo.

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E invece, almeno per il momento, i piani dei duchi di Sussex sembrano essere cambiati.

Secondo le ultime indiscrezioni della stampa britannica, il principe Harry e Meghan si sarebbero trasferiti in una nuova casa ma sempre nelle Cotswolds, la pittoresca regione dell'Inghilterra diventata negli ultimi anni una delle destinazioni preferite da celebrità e milionari.

La particolarità? Non si tratterebbe di una proprietà acquistata dalla coppia, ma di una residenza appartenente a un facoltoso amico di Harry.

Una sistemazione che, a quanto pare, permetterebbe ai Sussex di continuare a vivere nel Regno Unito senza dover affrontare immediatamente l'acquisto di una casa.

La notizia arriva a poco più di due mesi dal loro ritorno in Gran Bretagna, dove si sono trasferiti alla fine di agosto insieme ai figli Archie, 7 anni, e Lilibet, 5 anni. Una decisione che aveva sorpreso molti, soprattutto dopo gli anni trascorsi in California e le tensioni con la famiglia reale.

Ma cosa sappiamo della nuova abitazione? E soprattutto, perché il principe Harry e Meghan avrebbero deciso di rinunciare, almeno per ora, alla ricerca di una villa tutta loro come avevano invece fatto in California?

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La nuova casa di Harry e Meghan: dove si trova e quanto costa

A rivelare i dettagli del trasferimento il tabloid britannico del Daily Mail, secondo cui i Sussex avrebbero lasciato la residenza principale in cui erano stati ospitati dal loro arrivo in Inghilterra per stabilirsi in un'altra abitazione all'interno della stessa tenuta.

Il proprietario sarebbe un ricco imprenditore britannico, il cui nome non è stato reso pubblico, legato al principe Harry da un'amicizia nata grazie al comune sostegno a organizzazioni benefiche dedicate ai militari.

Il trasloco sarebbe avvenuto nel fine settimana precedente alla partenza della famiglia per una vacanza all'estero, durante la pausa scolastica autunnale dei figli.

Non sono stati diffusi dettagli sull'architettura della casa, sul numero di camere o sulle sue dimensioni. E non è noto nemmeno se il principe Harry e Meghan Markle paghino un affitto oppure siano ospiti dell'amico.

Sappiamo però che la coppia aveva valutato l'acquisto di una proprietà nelle Cotswolds, con un budget che, secondo le indiscrezioni, poteva raggiungere i 10 milioni di sterline.

Tra i requisiti desiderati figuravano almeno nove camere da letto, un terreno molto ampio e soprattutto l'assenza di sentieri pubblici che attraversassero la proprietà, per garantire maggiore riservatezza.

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Divisi tra Londra e la California, dove sarà il loro futuro?

Il trasferimento non significa, comunque, un addio definitivo agli Stati Uniti. Harry e Meghan continueranno a mantenere la loro villa di Montecito, in California, una proprietà acquistata nel 2020 e dotata, tra le altre cose, di piscina, campo da tennis, palestra e cinema privato.

La famiglia possiede inoltre una casa in Portogallo, nella zona di Melides, vicino alla residenza della principessa Eugenia e del marito Jack Brooksbank.

Per il momento, dunque, la nuova abitazione inglese sembrerebbe rappresentare una soluzione pratica e riservata, più che un investimento immobiliare definitivo.

E mentre resta da capire se i Sussex torneranno a cercare una villa da acquistare, una cosa appare evidente: il loro ritorno nel Regno Unito sta assumendo contorni sempre più concreti, anche se molto diversi dalla vita reale che avevano lasciato nel 2020.