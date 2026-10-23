Thomas Markle è al centro di gravissime accuse riguardanti presunto materiale pedopornografico. Meghan esprime «profondo turbamento»

Una nuova e gravissima vicenda coinvolge la famiglia di Meghan Markle. Thomas Markle, padre della duchessa di Sussex, sarebbe al centro di un'indagine nelle Filippine dopo che tra i suoi effetti personali sarebbero stati trovati centinaia, forse migliaia, di immagini e video riconducibili ad abusi sessuali su minori.

A denunciare la presunta scoperta è stato proprio uno dei suoi figli, Thomas Markle Jr., fratellastro di Meghan, che avrebbe consegnato alle autorità una dichiarazione giurata per chiedere accertamenti sul materiale rinvenuto.

La notizia, diffusa inizialmente dal quotidiano britannico The Sun e ripresa dalla stampa internazionale, ha inevitabilmente riportato sotto i riflettori il rapporto già molto complicato tra Meghan e suo padre, con il quale la duchessa non ha più contatti da anni.

Ma questa volta Meghan Markle ha deciso di intervenire pubblicamente, spiegando di essere «profondamente turbata» dalle accuse e rivelando che alcune preoccupazioni sul padre le erano state segnalate già nel 2018, poco prima del suo matrimonio con il principe Harry.

Una dichiarazione che aggiunge un elemento importante a una vicenda ancora tutta da chiarire.

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Ecco cosa sappiamo delle accuse e dell'indagine della polizia

Secondo quanto raccontato al Sun da Thomas Markle Jr., 60 anni, il materiale sarebbe stato scoperto all'interno di alcune scatole contenenti oggetti personali del padre, conservate in un'abitazione a Cebu, nelle Filippine.

Tra fotografie di famiglia, vecchi telefoni cellulari e dispositivi informatici, l'uomo sostiene di aver trovato immagini e video di presunti abusi sessuali su bambini.

«Quando ho trovato quel materiale sono rimasto sconvolto e non ho avuto altra scelta che denunciare mio padre», ha dichiarato al giornale britannico.

Thomas Jr. avrebbe segnalato la scoperta alle autorità statunitensi nel luglio 2026, contattando anche l'FBI, per poi presentare una dichiarazione giurata alla polizia filippina.

Secondo le ricostruzioni pubblicate dalla stampa, nelle Filippine sarebbe stata costituita una squadra specializzata per esaminare le segnalazioni e verificare la natura e la provenienza del materiale. L'FBI avrebbe confermato di aver ricevuto la documentazione, ma questo non equivale alla conferma di un'indagine federale formalmente aperta.

È fondamentale precisare che le accuse nei confronti di Thomas Markle non sono state dimostrate. Non risultano, al momento, incriminazioni pubblicamente annunciate e gli accertamenti dovranno stabilire anche a chi appartenessero i dispositivi e chi avesse effettivamente accesso ai contenuti.

Thomas Markle, 82 anni, si troverebbe attualmente in una struttura di assistenza e riabilitazione in Florida, dopo aver affrontato gravi problemi di salute.

La reazione di Meghan Markle: «Sono profondamente turbata»

A rendere ancora più delicata la vicenda è stata la risposta di Meghan Markle.

In una dichiarazione ufficiale, la duchessa del Sussex ha spiegato di essere profondamente turbata dalle accuse emerse nei confronti del padre.

Meghan ha inoltre rivelato che già nel 2018 una lettera contenente segnalazioni preoccupanti su Thomas Markle era stata inviata alla Metropolitan Police di Londra e al reparto Royalty and Specialist Protection, responsabile della sicurezza dei membri della famiglia reale.

All'epoca, ha spiegato, le era stato assicurato che quelle informazioni sarebbero state esaminate dalle autorità.

La duchessa ha collegato la propria decisione di mantenere le distanze dal padre, e di non permettergli di entrare in contatto con i suoi figli Archie e Lilibet, alla volontà di proteggerli.

Meghan e Thomas Markle non hanno più un rapporto dal 2018, quando, nei giorni precedenti alle nozze con Harry, emerse che l'uomo aveva collaborato alla realizzazione di fotografie concordate con i paparazzi.

Da allora la frattura familiare si è progressivamente approfondita, tra interviste pubbliche, accuse reciproche e tentativi di riavvicinamento mai concretizzati.

Oggi, però, la priorità espressa da Meghan Markle riguarda soprattutto la tutela dei bambini e l'accertamento della verità.

La duchessa ha auspicato che venga fatta giustizia, mentre le autorità sono chiamate a verificare accuse estremamente gravi, sulle quali sarebbe prematuro trarre conclusioni.