Harry e Meghan sono tornati a vivere nel Regno Unito, ma non intendono rinunciare alla villa californiana dove hanno vissuto per sei anni

Per sei anni è stata molto più di una casa. La villa di Montecito di Harry e Meghan è diventata il simbolo della loro nuova vita americana: il luogo scelto per crescere Archie e Lilibet lontano dalla Royal Family, costruire nuovi progetti professionali e ricominciare dopo l'addio ai doveri reali. Adesso che i Sussex sono tornati a vivere nel Regno Unito, però, inevitabilmente si è aperta una domanda: che cosa ne sarà di questa villa?

Per il momento, la risposta sembra essere molto semplice: Harry e Meghan non hanno alcuna intenzione di separarsene.

Secondo quanto riportato da Page Six, infatti, la coppia non avrebbe in programma né di vendere né di affittare la proprietà californiana acquistata nel 2020 per circa 14,65 milioni di dollari.

Una decisione che aiuta anche a capire meglio il significato del loro recente ritorno a Londra. Harry e Meghan si sono trasferiti nel Regno Unito alla fine di agosto insieme ad Archie, 7 anni, e Lilibet, 5, stabilendosi in una residenza privata e non reale nelle Cotswolds.

Ma la decisione sulla villa a Montecito lo conferma: il ritorno oltremanica non sembra però destinato a trasformarsi in una rottura definitiva con la vita costruita negli Stati Uniti.

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Cosa faranno Harry e Meghan con la villa di Montecito

Del resto, la casa che Harry e Meghan hanno deciso di mantenere non è esattamente una proprietà facile da sostituire. La tenuta si estende per circa 18mila piedi quadrati e comprende nove camere da letto, 16 bagni, piscina, campo da tennis, una tea house, roseti, una casetta per i bambini e una guest house con altre due camere.

Nelle ultime settimane si era ipotizzato che mantenerla potesse diventare poco conveniente. Secondo Page Six, tra mutuo e tasse la proprietà comporterebbe costi nell'ordine di 600mila dollari e proprio per questo erano circolate indiscrezioni su una possibile vendita. L'ultima ricostruzione, tuttavia, indica che almeno per adesso la villa resterà nelle mani della coppia.

E qualche indizio in questa direzione era arrivato già al momento del trasferimento. Le prime ricostruzioni sul ritorno di Harry e Meghan parlavano infatti di una “permanenza prolungata” nel Regno Unito e non di un abbandono definitivo degli Stati Uniti. Meghan dovrebbe inoltre continuare a gestire dalla Gran Bretagna As Ever, il suo business nato in California, tornando negli USA quando necessario.

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A cambiare, quindi, sembra essere soprattutto il centro della vita familiare. Archie e Lilibet hanno iniziato a frequentare una scuola britannica e Harry ha recentemente raccontato che i bambini sono “felici” nel nuovo istituto e ha definito “bellissimo essere tornato sul suolo britannico”.

Più che un addio alla California, dunque, quello di Harry e Meghan sembra per ora l'inizio di una vita divisa tra due Paesi.