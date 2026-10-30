Sarah Ferguson è riapparsa a Londra insieme alle figlie Beatrice ed Eugenia dopo mesi lontano dai riflettori: ecco dove si era rifugiata in questo periodo

Per anni è stata una delle figure più riconoscibili (e anche più imprevedibili) della famiglia reale britannica. Sempre pronta a sorridere ai fotografi, a partecipare agli eventi mondani e a raccontare pubblicamente la propria vita, Sarah Ferguson non è mai stata particolarmente interessata a mantenere un profilo basso.

Almeno fino a quando gli scandali legati all'ex marito, l'ex principe Andrea, e i nuovi dettagli sui suoi stessi rapporti con l'ex finanziere statunitense, condannato per pedofilia e traffico sessuale, Jeffrey Epstein hanno cambiato completamente la situazione.

Negli ultimi mesi, infatti, Sarah Ferguson è praticamente scomparsa dalla scena pubblica. Niente apparizioni ufficiali, pochissime fotografie e un lungo silenzio che ha alimentato interrogativi su dove si trovasse e su quali fossero i suoi rapporti con la famiglia reale.

La situazione è però ora cambiata. Nella giornata di ieri, 29 ottobre, l'ex duchessa di York, 67 anni, è stata fotografata a Londra insieme alle figlie, le principesse Beatrice ed Eugenia, durante una cerimonia commemorativa dedicata a Paddy McNally, ex dirigente della Formula 1 e suo compagno negli anni Ottanta.

Un'apparizione discreta, ma significativa: è la prima volta da mesi che Ferguson viene vista pubblicamente insieme alle figlie, dopo un periodo segnato da indiscrezioni su tensioni familiari e incontri organizzati lontano dai fotografi.

Ma dove si era rifugiata in tutto questo tempo? E cosa è successo davvero alla sua vita dopo l'uscita dalla famiglia reale?

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Dove è stata Sarah Ferguson in questi mesi e perché è tornata a Londra

La progressiva scomparsa di Sarah Ferguson dalla vita pubblica risale all'autunno del 2025, quando nuove rivelazioni sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein hanno riacceso le polemiche.

Al centro dell'attenzione sono finite alcune email nelle quali Ferguson descriveva il finanziere, già condannato per reati sessuali, come un amico particolarmente importante. Messaggi che hanno sollevato nuove domande sulla natura del loro rapporto, soprattutto alla luce delle precedenti dichiarazioni con cui l'ex duchessa aveva preso pubblicamente le distanze da Epstein.

La situazione è precipitata con la perdita dei titoli e degli incarichi onorifici legati all'ex marito Andrea e con la decisione di lasciare Royal Lodge, la residenza di Windsor dove i due avevano continuato a vivere insieme nonostante il divorzio del 1996.

Da allora, le informazioni sugli spostamenti di Ferguson sono arrivate soprattutto attraverso indiscrezioni della stampa britannica.

Nei primi mesi del 2026, l'ex duchessa avrebbe trascorso del tempo in Svizzera, in una struttura dedicata al benessere mentale, prima di essere fotografata ad aprile durante un soggiorno sulle Alpi austriache.

In estate si è parlato anche di un possibile soggiorno in Portogallo, vicino alla figlia Eugenia, diventata madre per la terza volta ad agosto. Una circostanza, però, sulla quale sono circolate versioni contrastanti.

Più recentemente, Sarah Ferguson sarebbe tornata a stabilirsi nel Regno Unito, prendendo in affitto una casa nelle Home Counties, le contee che circondano Londra.

Secondo il commentatore reale Phil Dampier, Beatrice ed Eugenia avrebbero fatto visita alla madre in privato nelle ultime settimane, pur cercando di evitare apparizioni pubbliche insieme a lei. Questo fino al 29 ottobre, quando le tre sono state fotografate alla commemorazione di Paddy McNally, scomparso a luglio.

Non è chiaro se questa apparizione rappresenti l'inizio di un vero ritorno alla vita pubblica. Ferguson non ha annunciato nuovi impegni ufficiali né chiarito quali siano i suoi progetti futuri.

Ma dopo mesi trascorsi lontano dai riflettori, la sua ricomparsa accanto alle figlie suggerisce almeno un tentativo di ritrovare una normalità familiare, mentre resta ancora incerto quale spazio potrà occupare in futuro nella vita pubblica britannica.