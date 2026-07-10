Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

L’estate ha un ritmo tutto suo: quello delle giornate che si allungano, degli aperitivi all’aria aperta e delle serate da vivere senza guardare l’orologio. E quando moda, musica e convivialità si incontrano, nasce un’esperienza che vale il viaggio. #FashionPills





Fashion Pills: lunedì e l'estate scintillante firmata Aquazzura X Net-A-Porter





La French Riviera diventa il palcoscenico di una due giorni da sogno firmata Aquazzura e Net-a-Porter, tra il leggendario Palais Bulles e il celebre Tetou di Cannes. Un omaggio alla Euro Summer, tra luce, mare, glamour e quell’eleganza rilassata che rende indimenticabili le notti della Costa Azzurra. La capsule interpreta alla perfezione lo spirito della bella stagione con il savoir-faire del Made in Italy e un fascino senza tempo.

#AquazzuraOnTheRiviera





Fashion Pills: martedì e il nuovo flagship di Parfois!





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C’è un nuovo indirizzo da segnare sulla mappa dello shopping milanese. Parfois inaugura il suo flagship store in Corso Vittorio Emanuele con un concept completamente rinnovato: spazi luminosi, materiali naturali e un’esperienza d’acquisto ancora più immersiva. Un’evoluzione che racconta la crescita del brand, senza perdere quella cifra accessibile che lo ha reso amatissimo. Milano si conferma, ancora una volta, la passerella perfetta per le nuove idee del retail.

#ParfoisMilano





Fashion Pills: mercoledì e l'estate di Sézane





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La Summer Edito di Sézane detta il mood di un’estate all’insegna della leggerezza. È la collezione di una donna sicura di sé, che ama i dettagli, i piccoli ricami, il cotone impalpabile e quell’eleganza discreta che è da sempre il segno distintivo dello stile parigino. Capi versatili, facili da abbinare e destinati a diventare i protagonisti del guardaroba estivo. Difficile non innamorarsene.

#SummerEdito





Fashion Pills: giovedì e l'opera viva firmata Marras





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Con Opera Viva Tourneé, Antonio Marras trasforma le sue boutique in palcoscenici dove la moda incontra il teatro. I costumi originali di Amadeus, firmati dallo stilista per il Teatro dell’Elfo, iniziano un viaggio tra Venezia, Roma, Firenze e Forte dei Marmi, raccontando una storia fatta di arte, memoria ed emozione. Un progetto che celebra la moda come linguaggio culturale e restituisce agli abiti tutta la loro forza narrativa. Alleluia al broccato, alleluia a Marras e, soprattutto, alleluia al teatro.

#OperaVivaTourneé





Fashion Pills: venerdì e Louis Vuitton riaccende lo spirito del grand tour





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Il lusso più autentico non ha fretta: attraversa il tempo. È da questa idea che nasce la Louis Vuitton Dolomites Classic Run 2026, un viaggio di quattro giorni tra Venezia, le Dolomiti e Monza, dove il fascino delle auto d’epoca incontra l’arte del viaggio firmata dalla Maison. Un itinerario che celebra paesaggi, cultura e savoir-faire, ricordandoci che alcune destinazioni non si attraversano soltanto: si assaporano, curva dopo curva, proprio come le esperienze destinate a restare nella memoria.

#DolomitesClassicRun





Fashion Pills: sabato e quando la moda torna a sognare con Anteprima





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Gli ultimi anni ci hanno insegnato che dalla cultura pop alla moda il passo è più breve di quanto si possa pensare. E, per fortuna, è così. La nuova capsule ANTEPRIMA × Doraemon porta il gatto-robot più amato di sempre sulle iconiche WIREBAG e su una serie di accessori che uniscono nostalgia, artigianalità e raffinatezza. Una collezione capace di far sorridere senza rinunciare allo stile, perché anche la moda, ogni tanto, ha bisogno di un pizzico di magia.

#DoraemonCollection





Fashion Pills: domenica e le notti d'estate accendono i villaggi Land of Fashion





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L’estate è fatta di serate che si ricordano. E le Summer Nights di Land of Fashion Villages trasformano Mantova Village e Puglia Village in luoghi dove lo shopping incontra la musica dal vivo, l’opera e le parole. Da Francesca Michielin a Malika Ayane, passando per Tiromancino, Casadilego e Francesco Renga, ogni appuntamento è pensato per vivere il tempo con più leggerezza, tra boutique aperte fino a sera, buon cibo e tanta voglia di stare insieme. #SummerNights