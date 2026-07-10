Tra haute couture, abiti custom e gioielli scintillanti, le star conquistano la scena sui red carpet più attesi della settimana

Questa settimana il red carpet ha avuto un protagonista assoluto: The Odyssey, il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan, che continua ad attirare l'attenzione non solo degli appassionati di cinema ma anche degli osservatori più attenti della moda. Tra photocall, premiere e after party, le star del cast hanno trasformato ogni apparizione in un momento da analizzare look dopo look. E se la keyphrase della settimana è senza dubbio Zendaya e Anne Hathaway, il resto del cast non è stato certo da meno.

Zendaya, la couture corre più veloce del red carpet

Per la premiere mondiale di The Odyssey a Londra, Zendaya ha dimostrato ancora una volta perché ogni sua uscita pubblica sia ormai un evento a sé. L'attrice ha indossato un look della collezione Haute Couture Autunno 2026 di Schiaparelli firmata Daniel Roseberry, presentato sulla passerella parigina appena otto ore prima del suo debutto sul red carpet londinese. Un tempismo quasi cinematografico che porta inevitabilmente la firma di Law Roach, capace ancora una volta di trasformare un look da sfilata in un momento destinato a fare il giro del mondo.

Il fascino del blu navy secondo Anne Hathaway

Se Zendaya ha giocato la carta dell'impatto immediato, Anne Hathaway ha scelto invece l'eleganza più sofisticata per il photocall parigino del film. L'attrice ha indossato un abito custom Prada in una profonda tonalità blu notte che richiamava perfettamente il cielo della sera sopra Parigi, mentre i delicati ricami dorati aggiungevano al look un'allure quasi celestiale, perfettamente in sintonia con l'atmosfera dell'evento.

A mantenere intatto l'effetto wow ci hanno pensato però le applicazioni crystal e i gioielli Bvlgari, capaci di catturare la luce del tramonto e regalare luminosità a una palette volutamente scura.

Charlize Theron e il riscatto del rosso Givenchy

Tra le sorprese della settimana c'è stata anche Charlize Theron, che per l'after party londinese di The Odyssey ha indossato un abito in velluto realizzato appositamente per lei con spacco e fiocco, guanti in pelle e sandali T-bar in vernice della collezione Givenchy by Sarah Burton.

Ma le Best Dressed della settimana sono ancora tantissime! Continuate a leggere per scoprire chi ci ha colpito di più.

Zendaya in SCHIAPARELLI FALL 2026 HAUTE COUTURE

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Anne Hathaway in PRADA, gioielli BVLGARI

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Charlize Theron in GIVENCHY

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Naomi Watts in DIOR

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Laura Harrier in GIORGIO ARMANI

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Lupita Nyong’o in CHRISTIAN COWAN, gioielli GARATTI e sandali AQUAZZURA

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Ludovica Coscione in FEDERICA TOSI

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Amy Jackson in un abito light blue senza spalline

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Alexa Chung in DIOR

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Cate Blanchett in GIORGIO ARMANI

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Zendaya in VALENTINO collezione Interferenze Autunno Inverno 2026-27 e gioielli CHOPARD

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Anne Hathaway in DIOR e gioielli BVLGARI

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Lili Reinhart in un vintage DIOR by John Galliano

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Poppy Delevingne in RALPH LAUREN

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Jennifer Lopez in CHLOÉ

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Han So-hee in DIOR

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