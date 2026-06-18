Dopo quattro anni di assenza, Archie e Lilibet torneranno nel Regno Unito insieme a Harry e Meghan a luglio: ecco cosa sappiamo sulla loro visita

Da anni il pubblico di tutto il mondo aspetta di rivederli. E ora, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, quel momento potrebbe essere finalmente arrivato. Archie e Lilibet, i figli del principe Harry e Meghan Markle, dovrebbero tornare nel Regno Unito il prossimo luglio, per la prima volta dal 2022.

La notizia sta già facendo discutere i fan della famiglia reale britannica. Non soltanto perché Archie e Lilibet sono stati raramente visti in pubblico negli ultimi anni, ma anche perché il viaggio potrebbe rappresentare un momento importante per i rapporti, ancora molto delicati, tra Harry e il resto della famiglia reale.

Da quando i Sussex hanno lasciato il Regno Unito nel 2020 per trasferirsi in California, i figli della coppia hanno avuto pochissime occasioni di trascorrere del tempo con i parenti britannici. L'ultima visita risale infatti al Giubileo di Platino della regina Elisabetta II, nel giugno 2022.

**Come hanno fatto Harry e Meghan a dare titoli reali ai loro figli?**

Il desiderio di Harry: far incontrare Archie e Lilibet con re Carlo

Secondo quanto riportato da Page Six, Harry e Meghan porteranno Archie e Lilibet nel Regno Unito in occasione degli eventi legati agli Invictus Games, che si terranno a Birmingham nel 2027. Il principe Harry parteciperà infatti il prossimo luglio alla cerimonia del "one-year-to-go", il conto alla rovescia ufficiale che segna l'inizio dell'ultimo anno prima della manifestazione.

Ma dietro il viaggio potrebbe esserci anche una motivazione molto più personale.

Una fonte vicina al duca di Sussex ha infatti rivelato che Harry "desidera disperatamente", che i suoi figli possano vedere re Carlo durante la permanenza nel Regno Unito.

Un eventuale incontro avrebbe un significato simbolico enorme. Negli ultimi anni, infatti, Archie e Lilibet hanno avuto pochissime occasioni di trascorrere del tempo con il nonno. Lilibet, nata in California nel 2021, ha visitato il Regno Unito una sola volta e le sue apparizioni pubbliche sono state praticamente inesistenti.

Resta però da capire se il sovrano e il figlio riusciranno davvero a organizzare un incontro. I rapporti tra Harry e la famiglia reale continuano infatti a essere complicati dopo la pubblicazione del documentario Harry & Meghan e dell'autobiografia Spare, che hanno contribuito ad aumentare le tensioni con Buckingham Palace.

**Il principe Harry teme che William, quando sarà re, possa privare Archie e Lilibet dei loro titoli reali**

Al momento non è chiaro nemmeno se Archie e Lilibet avranno modo di vedere il principe William, Kate Middleton e i loro cugini George, Charlotte e Louis. Durante la visita del 2022 non ci furono incontri pubblici tra i bambini, e da allora la distanza tra i due fratelli sembra essersi ulteriormente ampliata.

Proprio per questo motivo, il ritorno di Archie e Lilibet nel Regno Unito potrebbe trasformarsi in uno dei momenti reali più seguiti dell'estate. Non solo per la curiosità di rivedere i due piccoli Sussex, ma anche per capire se questa visita rappresenterà il primo passo verso una possibile riappacificazione familiare.

**Meghan Markle starebbe sostenendo economicamente il principe Harry (e la loro vita milionaria in California)**