Kate Middleton è un'icona di eleganza, ma Sophie di Edimburgo sarebbe la reale dalle maniere più impeccabili. Ecco perché, secondo un'esperta

Quando si pensa all'eleganza della famiglia reale britannica, il primo nome che viene in mente è quasi sempre quello di Kate Middleton. Impeccabile nelle occasioni ufficiali, sorridente anche nelle situazioni più formali e capace di conquistare il pubblico con un semplice gesto, la principessa del Galles sembra aver fatto del galateo reale una seconda natura.

Eppure, a quanto pare, c'è un'altra donna a Buckingham Palace che sarebbe riuscita a interpretare ancora meglio le regole di comportamento tanto care alla Regina Elisabetta II. E, a sorpresa, non si tratta di una delle figure più fotografate o chiacchierate della monarchia.

Secondo Laura Windsor, esperta di galateo britannico e autrice di Modern British Manners, è Sophie, Duchessa di Edimburgo, a distinguersi per le sue maniere particolarmente raffinate.

Un riconoscimento che non riguarda tanto il rispetto formale del protocollo, quanto una qualità più difficile da insegnare: la capacità di mettere gli altri a proprio agio, mantenendo sempre discrezione, naturalezza e senso della misura.

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Chi è Sophie di Edimburgo e perché le sue buone maniere ricordano quelle della Regina Elisabetta

Moglie del principe Edoardo, fratello minore di re Carlo III, Sophie di Edimburgo è da anni una delle presenze più discrete e affidabili della famiglia reale. Prima di sposarsi, nel 1999, lavorava nel settore delle pubbliche relazioni e, a differenza di molti altri membri della monarchia, non è cresciuta tra palazzi e cerimonie ufficiali.

Eppure, proprio questa sua naturalezza sarebbe uno dei motivi per cui viene considerata un esempio di perfetto galateo reale.

“Credo che Sophie sia sempre stata così. È sempre stata molto matura”, ha spiegato Laura Windsor, sottolineando come la Duchessa sembri possedere un'intelligenza emotiva innata. “Lo si capisce dal modo in cui cammina, dal modo in cui si comporta. Non credo che sia qualcosa che ha imparato. Penso che faccia parte del suo carattere e della sua personalità”.

Un atteggiamento che ricorda da vicino quello della regina Elisabetta, per la quale il senso del dovere, la riservatezza e la capacità di rappresentare la Corona senza attirare inutilmente l'attenzione erano qualità fondamentali.

Non sorprende, quindi, che Sophie fosse particolarmente vicina alla defunta sovrana e che oggi sia considerata una delle figure più preziose per re Carlo. La Duchessa sostiene numerose organizzazioni benefiche, dedicandosi soprattutto alle questioni femminili e alle persone più vulnerabili, spesso lontano dai riflettori.

Un ruolo che le è valso il soprannome di “arma segreta” della monarchia, sul quale lei stessa ha scherzato: “È bello essere un'arma segreta, ma se nessuno lo sa, forse è troppo segreta”.

Naturalmente, questo non significa che Kate Middleton sia meno attenta alle buone maniere o al protocollo. Piuttosto, le due donne rappresentano modi diversi di interpretare il proprio ruolo: Kate è diventata uno dei volti più riconoscibili della monarchia contemporanea, mentre Sophie ha costruito la propria reputazione attraverso una presenza più silenziosa e costante.

Ed è forse proprio questa la lezione di eleganza che la Duchessa di Edimburgo sembra aver raccolto da Elisabetta II: le buone maniere non servono a farsi notare, ma a far sentire gli altri importanti.