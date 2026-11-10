Se fate l’albero di Natale quando fuori ci sono ancora le zucche di Halloween, non è solo impazienza: dietro a tutte le decorazioni ci sono dei profili psicologici ben precisi

C’è chi aspetta dicembre e chi, appena finiscono Halloween e le giornate iniziano ad accorciarsi, sente già il bisogno di tirare fuori lucine, palline e decorazioni. Per alcuni è semplice entusiasmo, per altri quasi un rituale necessario per entrare nell’atmosfera delle feste.

Negli ultimi anni anche la psicologia ha iniziato a interrogarsi su questo comportamento. Non tanto per stabilire se fare l’albero di Natale in anticipo renda davvero più felici, quanto per capire cosa possa raccontare della personalità, del bisogno di comfort e del modo in cui ciascuno vive l’attesa del Natale.

**Cosa significa, secondo la psicologia, voler decorare casa per Natale già a inizio novembre**

Perché il Natale arriva sempre prima dell’8 dicembre

Per la cultura italiana l’8 dicembre è il via ufficiale alle feste. Anticipare l’albero significa quindi prendere le distanze dalla norma, ma non per forza in senso trasgressivo.

Secondo molti psicologi l’anticipo è una risposta a un contesto percepito come instabile: crisi, notizie pesanti, agenda pienissima. L’albero diventa un punto fermo rassicurante, un piccolo spazio di ordine in mezzo al caos.

Il ruolo psicologico dei rituali e delle lucine natalizie

Le decorazioni sono molto più di un esercizio di stile: sono un rito ripetuto ogni anno che scandisce il tempo e tiene insieme la memoria familiare.

Uno studio danese pubblicato nel 2015 sul British Medical Journal ha mostrato che, in chi ama il Natale, certe immagini attivano specifiche aree cerebrali. Gli scienziati le hanno chiamate «Christmas network», perché collegano emozioni, memoria ed empatia. Addobbare casa in anticipo significa prolungare il tempo in cui quel circuito del piacere rimane acceso.

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Le varie personalità di chi fa l’albero in anticipo

Ovviamente nessuno rientra in una sola categoria, ma gli psicologi individuano alcuni tratti ricorrenti in chi prepara l’albero molto prima dell’8 dicembre. Possono convivere nello stesso salotto, spesso nella stessa persona.

Il narcisista gentile (che ama stupire tutti)

Per alcuni fare l’albero di Natale in anticipo è soprattutto una questione di immagine. Vogliono che ogni dettaglio sia perfetto, pubblicano foto, organizzano serate a tema: l’albero diventa un palcoscenico personale.

Si parla di tratti narcisistici, non per forza di disturbi clinici. Il bisogno di ammirazione è alto e gli addobbi servono soprattutto a sentirsi di valore.

Il nostalgico che vuole tornare bambino

Per moltissimi l’albero anticipato è un viaggio a ritroso verso i Natali dell’infanzia. Appena spunta la prima luce in salotto riaffiorano profumi, canzoni, nonni, regali nascosti nell’armadio.

Secondo diversi psicologi decorare presto permette di restare più a lungo a contatto con il proprio bambino interiore. È un modo per dare spazio alla parte giocosa della personalità.

L’ansioso del controllo

C’è poi chi programma Natale come se fosse un progetto di lavoro: liste di regali da ottobre, menù salvati sullo smartphone, budget, colori coordinati. L’albero fatto con largo anticipo aiuta a sentire di avere la situazione in mano.

Secondo gli psicologi questo bisogno di controllo cresce nei periodi storici incerti. Diventa un problema solo se ogni imprevisto manda in crisi.

L’ipersociale che usa l’albero come biglietto da visita

Altri anticipano l’albero per rendere la casa subito più accogliente. Vogliono che amici, vicini di pianerottolo o perfetti sconosciuti sui social percepiscano calore, generosità, disponibilità alla relazione.

Una ricerca statunitense ha mostrato che le abitazioni riccamente decorate per Natale vengono giudicate abitate da persone più amichevoli.

Il cercatore di felicità (che usa il Natale come salvagente)

Infine ci sono quelli che partono a novembre perché hanno bisogno di un salvagente emotivo. Hanno avuto un anno faticoso, si sentono scarichi, e le luci diventano una piccola terapia quotidiana.

Alcuni studi universitari, svolti anche presso l’Università dello Utah e la Temple University, collegano le decorazioni anticipate a maggior benessere percepito e apertura verso gli altri. In pratica si cerca di prolungare il buon umore anziché subirlo a intermittenza.