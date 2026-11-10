Gli esperti di pulizie hanno un nuovo trucco virale: un pizzico di cannella nell’aspirapolvere. Promette di eliminare la puzza a costo zero, ma va usato con cervello.

Il problema è molto concreto: ogni volta che passate l’aspirapolvere, invece di aria pulita esce una zaffata di odore stantio. Colpa di peli di animali, briciole di cibo, polvere umida che ristagna nel sacchetto o nel serbatoio.

Mentre in rete circolano deodoranti per tappeti, oli profumati e rimedi più o meno fantasiosi, diversi esperti di pulizie puntano su un ingrediente che avete già in dispensa: la cannella. Un trucco semplice, economico e molto profumato, a patto di usarlo nel modo giusto per non stressare motore e filtri.

Perché il vostro aspirapolvere puzza (e quando la cannella aiuta davvero)

L’odore di “aspirapolvere vecchio” nasce quasi sempre da un mix di fattori: sacchetto troppo pieno, filtri sporchi, spazzole incrostate di peli, magari qualche residuo umido rimasto intrappolato. Ambiente perfetto perché i batteri proliferino e producano cattivi odori.

Quando accendete l’apparecchio, l’aria passa attraverso sacchetto o serbatoio, si impregna di questi odori e li rimanda in casa. La cannella nell’aspirapolvere funziona proprio qui: il suo profumo caldo e speziato tende a coprire e attenuare la puzza che si sviluppa all’interno dell’apparecchio.

Attenzione però: la spezia profuma, non sanifica. Se l’aspirapolvere è pieno di sporco vecchio, nessun trucco lo trasformerà in un apparecchio nuovo. Prima viene sempre la manutenzione di base, poi il tocco di cannella come “bonus” olfattivo.

Cannella nell’aspirapolvere: come usarla passo passo

Gli addetti alle pulizie raccomandano dosi piccole: circa mezzo - un cucchiaino di cannella macinata è sufficiente per profumare. Usarne di più non rende la casa più accogliente, aumenta solo il rischio di intasare i filtri.

Se avete un aspirapolvere con sacchetto, il metodo più semplice è questo:

mettete un sacchetto nuovo e asciutto;

versate all’interno mezzo cucchiaino scarso di cannella;

chiudete bene e rimontate il sacchetto.

L’aria che attraversa il sacchetto raccoglierà il profumo e lo rilascerà mentre pulite. In alternativa potete spargere una piccola quantità di cannella sul pavimento, aspirarla e poi continuare normalmente, sempre restando su quantità minime.

Se avete un aspirapolvere senza sacchetto, meglio essere ancora più prudenti con le polveri. Potete appoggiare una stecca di cannella sul fondo del serbatoio pulito, lontano dai filtri, oppure usare un batuffolo di cotone con due o tre gocce di olio essenziale di cannella, posizionato in un punto dove non ostruisca il passaggio dell’aria.

Come frequenza, basta ripetere il trucco della cannella a ogni cambio sacchetto o circa una volta al mese per i modelli con serbatoio, dopo una buona pulizia interna. Farlo ogni settimana è inutile e potenzialmente troppo per l’apparecchio.

È sicuro? Quanta cannella usare e gli errori da evitare

Tecnici ed esperti ricordano che l’aspirapolvere non ama le grandi quantità di polveri fini. Bicarbonato, talco e deodoranti in polvere, se aspirati spesso o in dosi generose, possono incollarsi ai filtri, ridurre il passaggio d’aria e sforzare il motore. La stessa logica vale per la cannella: funziona solo se usata in micro-dosi.

Per andare sul sicuro:

non superate mai un cucchiaino raso di cannella in polvere per volta;

evitate la polvere ultra-fine, preferite una macinatura che ricordi la normale polvere domestica;

non versate cucchiaiate di spezia direttamente sui filtri o vicino al motore;

controllate sempre il manuale: alcuni produttori sconsigliano l’uso di qualsiasi sostanza profumata all’interno dell’apparecchio.

C’è poi il tema della salute. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la qualità dell’aria indoor è importante per il benessere respiratorio. Diffondere continuamente spezie in polvere nell’aria non è ideale se in casa ci sono persone allergiche alla cannella, asmatici, bambini molto piccoli o animali particolarmente sensibili agli odori forti.

Infine, un promemoria fondamentale: se il vostro aspirapolvere emette odore di bruciato, plastica o fumo, fermatevi subito. In quel caso il problema è tecnico, non profumato, e serve l’intervento di un centro assistenza, non di una spezia in più.

Alternative naturali se la cannella non fa per voi

Se qualcuno in casa non tollera la cannella, esistono altre strade. Nel sacchetto potete inserire poche bucce di agrumi ben essiccate, che rilasciano un profumo delicato senza creare polvere aggiuntiva. Oppure un dischetto di cotone con una o due gocce di olio essenziale di lavanda o limone, sempre lontano dai filtri.

Qualunque rimedio naturale scegliate, la regola resta la stessa: prima sacchetto o serbatoio svuotato, filtri puliti e spazzole senza nodi; poi, solo come tocco finale, un profumatore naturale usato con moderazione. Così l’aspirapolvere smetterà di essere “quello che puzza” e tornerà un alleato discreto nelle pulizie di casa.