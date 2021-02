Secondo le indiscrezioni, il Principe Filippo è stato ricoverato in ospedale in via precauzionale e dovrebbe rimanerci solo pochi giorni

Il principe Filippo, 99 anni, è stato ricoverato in ospedale come «misura precauzionale» su consiglio del suo medico dopo essersi sentito male.

A dare la notizia è stato proprio Buckingham Palace, che ha fatto sapere che il principe, duca di Edimburgo, è stato portato ieri sera all'ospedale King Edward VII di Londra.

Nella dichiarazione di Palazzo si legge:

«Il Duca dovrà rimanere a riposo e in osservazione in ospedale per alcuni giorni».

Il principe consorte, ritiratosi dalle funzioni pubbliche nel 2017, è apparso raramente in pubblico negli ultimi anni. Al momento del malore si trovava con la regina Elisabetta presso il castello Windsor, dove i due hanno passato quest'ultimo anno.

(Continua sotto la foto)

Ma come sta realmente il principe Filippo?

Una fonte interna a Palazzo ha detto alla BBC che il principe Filippo si è recato all'ospedale in auto, il che conferma che non si è trattato di un ricovero d'urgenza.

Anzi, è stato confermato che il principe sta discretamente bene e si trova in ospedale solo per precauzione.

La fonte ha infatti detto che il duca - che festeggerà il suo centesimo compleanno il 10 giugno - era «di buon umore» all'arrivo in ospedale, dove dovrebbe rimanere solo per alcuni giorni di osservazione e riposo.

Ma come sta realmente il principe Filippo? Come mai è stato portato in ospedale?

L'istituzione della corona ci tiene molto a proteggere la privacy dei membri della famiglia reale quando si tratta di problemi di salute.

Tuttavia questa volta i portavoce del Palazzo hanno fatto di tutto per sottolineare che non si tratta di un ricovero di emergenza.

Secondo la fonte, il principe Filippo non si sentiva bene da alcuni giorni, ma è stato confermato che il suo malessere non è correlato al coronavirus.

A riguardo, Buckingham Palace ha annunciato che il principe Filippo e la regina sono stati vaccinati contro il Covid-19 dal medico di famiglia al Castello di Windsor il mese scorso.

Il principe è stato ricoverato in ospedale diverse volte nel corso degli anni, l'ultima nel dicembre 2019 per quello che Buckingham Palace aveva descritto come un periodo di «osservazione e trattamento in relazione a una condizione preesistente».

Anche in quel caso non erano state date maggiori informazioni, ma il principe Filippo era stato rilasciato dopo pochi giorni.

Non ci resta dunque che fare al duca i nostri migliori auguri di pronta guarigione.