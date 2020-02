Noah Centineo ha raccontato per la prima volta i problemi con la droga del suo passato, e di come è riuscito a disintossicarsi

Noah Centineo racconta il dietro le quinte della sua vita, compreso il fatto di aver fatto pesante uso di droga in un periodo difficile del suo passato. E di aver smesso con tutto in una volta sola, il giorno prima di compiere 21 anni.

Il fidanzatino di Netflix, titolo guadagnato con una lunga serie di ruoli nelle commedie romantiche e teen prodotte dal colosso di streaming, ha raccontato ad Harper’s Bazaar:

«Non c'era molto che non avrei voluto provare - ha spiegato - Però non mi sono mai iniettato nulla. Ho fumato molte cose. Ero molto arrabbiato e giù di morale. È stato un periodo davvero buio della mia vita».

«Festeggiavo parecchio quando vivevo a Los Angeles. Mi divertivo davvero un po' troppo.

Ma quando ho compiuto i 21 anni mi sono reso conto di aver fatto solo quello da quando ne avevo 17... Mi sono detto 'Wow, forse dovrei prendere una pausa'.

Così ho smesso di assumere droghe e di seguire quello stile di vita, e ho scoperto che molti problemi che stavo avendo, lentamente, sono andati via».

Quando gli è stato chiesto di che droghe facesse uso, l'attore ha risposto: «Qualsiasi cosa».

«Quando ho smesso di fumare sigarette, quando ho smesso di assumere farmaci per l'ansia, quando ho smesso di bere alcolici e ho sostituito quelle cattive abitudini con lo yoga e l'allenamento mi sono letteralmente riscoperto».

Noah Centineo è ora completamente sobrio.

L'attore ha precedentemente affermato di aver smesso di bere, fumare e drogarsi il giorno prima di compiere 21 anni.

Quel giorno, invece di festeggiare, Noah ha iniziato a scrivere su diario, meditare e urlare per sfogare la rabbia.

Da allora tutto è cambiato.