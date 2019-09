Noah Centineo e Alexis Ren stanno insieme da maggio: dopo tanti rumors ci sono le prove di una relazione tra l'attore e la modella

Se siete tra quelle che ancora sperano di far innamorare in qualche modo Noah Centineo, è arrivato il momento di mettersi il cuore in pace perché l'attore è già impegnato.

Come confermato da Us Weekly, Noah Centineo e la modella Alexis Ren sono diventati ufficialmente una coppia, dopo che diversi scatti di paparazzi avevano fatto circolare l'informazione.

Quando è iniziata la loro relazione?

I rumors sulla relazione tra i due sono iniziati lo scorso maggio, quando Noah e Alexis sono stati visti insieme all'aeroporto di Palm Beach, in Florida.

In quello che sembra un tentativo minimo o nullo di nascondere la loro storia d'amore, un testimone ha assistito alla scena e aveva dichiarato: «È molto chiaro che stanno insieme».

Il testimone ha continuato dicendo che «Noah la stava aspettando al ritiro bagagli. Una volta arrivata l'ha baciata, e i due si sono tenuti sempre per mano».

Più di recente, Centineo e Alexis Ren sono stati visti cenare insieme in un ristorante a West Hollywood il 25 settembre da un altro fan dell'attore.

«Noah era con un gruppo di cinque persone: due ragazze e due ragazzi, oltre a lui - ha detto la fonte a Us Weekly - Mentre si allontanava, ha avvolto il braccio attorno ad Alexis e le ha dato un bacio tenerissimo sulla fronte, mentre ha continuato a tenerla stretta in un abbraccio. Mi è sembrato piuttosto adorabile».

Chi è Alexis Ren

Alexis Ren, classe 1996, è una modella e ballerina americana famosa grazie al suo profilo Instagram.

Alexis ha conquistato fin da subito il pubblico del web tanto che oggi il suo profilo Instagram ha raggiunto più di 13 milioni di followers, tutti in un lasso di tempo brevissimo.

A 13 anni è stata contattata dall’agenzia Brandly Melville che l’ha lanciata nel mondo della moda, e a 14 anni ha firmato per la Nous Model Management finendo su tutti i giornali per ragazzini. Da lì la sua carriera ha preso il volo: Alexis ha infatti posato per marchi come Calvin Klein, Puma, Forever 21, Monoreno, Nasty Gal e molti altri.

Tra le sue storie d'amore passate il modello Jay Alvarez, entrambi erano famosi su Instagram per la loro relazione, e più recentemente Alan Bersten.