Non si tratta solo di comprare i regali in anticipo: ecco 7 cose da fare adesso per non arrivare esauriti a Natale e godersi (davvero) le feste

Ci sono svariate buone ragioni per prepararsi con anticipo al Natale. E sono tutte estremamente valide.

Che sia per risparmiare o per ridurre lo stress un buon piano da mettere in atto fin da ora salverà il mood festivo.

Comprare i regali, trovare i voli più economici per una vacanza, scrivere i bigliettini e non solo: ecco 7 cose che dovreste fare oggi per non arrivare stressati a Natale.

(Continua sotto la foto)

1. Risparmiate qualcosa ogni settimana

Certo, poi arriva la tredicesima, ma la stagione natalizia porta con sé un sacco di spese ed è meglio portarsi avanti fin da subito.

Ad esempio, potete mettere i soldi direttamente in un conto di risparmio ogni weekend, o mettere fisicamente da parte una banconota ogni sera quando rientrate a casa.

Prima iniziate a farlo meglio è, ovviamente. Ma ognuno può adattare i risparmi alla propria situazione specifica, elaborando quanto serve per i regali, per i viaggi, per le cene con amici e colleghe, eccetera.

Fate un elenco, impostate un obiettivo e iniziate da ora.

2. Sfruttate gli sconti per le feste

Tenete d’occhio sconti e voucher nei mesi che precedono il Natale e renderete Dicembre molto più conveniente.

Ci sono alcune grandi svendite a fine Novembre, il Black Friday e il Cyber Monday, dove tantissimi rivenditori offriranno risparmi su una vasta gamma di articoli.

Sfruttate l’occasione più che potete per i regali, decidendoli in anticipo.

3. Scrivete i biglietti d’auguri

Scrivere e personalizzare i biglietti di Natale è in cima alla lista delle cose più noiose da fare.

Tuttavia, ci sono un paio di modi per rendere la cosa più semplice.

La prima opzione è quella di fare con le proprie mani (o meglio ancora, con qualche programma su pc) i biglietti, con una decorazione e una frase classica copiata da Google. A tutti uguale, così da non dover perdere troppo tempo dietro quest’attività.

La seconda invece è quella di acquistare in anticipo i biglietti, tenerli in borsa e scriverne qualcuno nei momenti di inattività.

4. Fate ricerche per i regali da fare

Inutile dire che prima si inizia a comprare regali, prima si finisce.

Non è sempre pratico in termini di finanze, ma se acquistate già alcuni regali in Ottobre e alcuni a Novembre, non dovrete combattere con la folla degli altri clienti a Dicembre o trovare alternative nel caso in cui quello che volete comprare sia esaurito.

Fate un elenco di tutte le persone a cui dovete/volete fare un regalo, e cercate di capire quali di questi potete comprare in anticipo.

5. Incartate i regali appena li comprate

Una volta acquistato un regalo, incartatelo.

È meglio non aspettare troppo e farlo subito.

Fidatevi, sarete felici di averlo fatto e avrete tempo di rilassarvi alla vigilia di Natale.

Se non l'avete in casa non è nemmeno necessario utilizzare la carta da regalo di Natale. È ben più chic usare carta da pacchi e avvolgere il tutto con un bel nastro colorato.

6. Organizzate le vacanze

Andare a trovare la famiglia e gli amici durante il periodo natalizio porta spesso via una grossa fetta del budget, soprattutto quando si lascia l'acquisto del biglietto del treno/aereo all'ultimo minuto.

Pianificate ora dove andare e chi vedere, e una volta fatto non aspettate a comprare i biglietti.

7. Iniziate già a preparare cibi e bevande

Molte cose del pranzo (o della cena) di Natale devono essere fatte sotto data, ma con alcuni trucchetti ci si può organizzare in anticipo, per risparmiare tempo e denaro.

Innanzitutto, ordinate le bevande già adesso, dal vino ai liquori. È una cosa in meno a cui pensare dopo.

Poi cuocete e congelate tutti i piatti che si possono effettivamente fare prima.



Infine, condividete il carico di impegno con amici e familiari, definendo un menù e distribuendo i piatti da preparare un po' per uno.