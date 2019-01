Stilisti, parrucchieri, truccatori, chef e capi della sicurezza e della comunicazione: ecco quanti e chi sono a occuparsi ogni giorno di Meghan Markle

Dal matrimonio con il principe Harry lo scorso Maggio Meghan Markle è entrata ufficialmente a far parte del rigido mondo della monarchia britannica, fatto di regole di etichetta e di immagine.



Per aiutarla a rispettarle, Meghan è stata affiancata da un gruppo di persone che, da dietro le quinte, hanno lavorato fin dal fidanzamento affinché tutto andasse al meglio, permettendo alla Duchessa di svolgere i suoi compiti il più facilmente possibile.

Tra stilisti, segretati e addetti alla sicurezza, ecco da chi è composto il team di persone che ogni giorno lavora dietro Meghan Markle.



(Continua sotto la foto)

Stilista e stylist



Nonostante Mentre Markle abbia sicuramente uno stilista personale, resta ancora da scoprire chi questo sia.

L'amica intima della Duchessa Jessica Mulroney - professione stilista - era intervenuta nel ruolo in vista del suo Royal Wedding, tuttavia è stato ipotizzato che si trattasse solo di un'occasione speciale e che da allora Mulroney non ricopra più questo ruolo.

Allo stesso modo, esiste una persona responsabile della scelta dei suoi abiti e abbinamenti, di cui però non è stato reso noto il nome.



Parrucchiere e truccatore

Sebbene si dice che la Duchessa si assuma la responsabilità del proprio trucco, non vi è dubbio che anche in questo caso sia seguita da un professionista per gli eventi formali, red carpet e apparizioni di alto profilo.

A completare il team di make-up artists anche di un certo numero di hairstylist - incluso l'amico di vecchia data Daniel Martin.

Chef

Non si è a conoscenza dei nomi di chi gestisce la cucina reale, ma si sa di per certo che il Duca e la Duchessa hanno un certo numero di chef responsabili della preparazione della colazione, del pranzo e della cena.

Tuttavia, è risaputo anche che Meghan Markle ami cucinare - il suo piatto d'autore è il pollo arrosto, ricordate? - e siamo sicuri che anche lei passi dai fornelli di tanto in tanto.

La tata

Con l'imminente arrivo del primo figlio di Harry e Meghan, nel team di supporto della Duchessa del Sussex non mancherà ovviamente una bambinaia.

O forse no? A oggi la coppia non ha ancora assunto nessuno per questo ruolo, magari sono ancora in corso i colloqui e le selezioni.

È stata invece arruolata per ogni tipo di aiuto la madre di Meghan, Doria Ragland. I giovani reali sono addirittura arrivati ad assegnarle una stanza nella loro nuova casa.

Assistente personale

L'assistente personale della Markle, Amy Pickerill, ha certametne avuto un ruolo importante nell'organizzare il Royal Wedding, e tutti gli altri eventi ai quali la duchessa prende parte.

La posizione di assistente personale di Meghan Markle è un lavoro ampio e vario dato che l'annuncio di lavoro Linkedin della famiglia reale, coinvolge tutto, dalla scrittura di comunicati stampa, alla gestione delle responsabilità di marketing.



Segretaria privata

Un segretario privato accompagna i reali nelle uscite ufficiali, li guida da un'apparizione all'altra, gestisce il loro programma e si assicura che la loro giornata proceda senza intoppi.

Edward Lane Fox era conosciuto come ex segretario privato e braccio destro del Principe Harry, accreditato come aiutante del lancio degli Invictus Games e del matrimonio reale, prima però di essere sostituito da Samantha Cohen.

La Cohen, un'australiana ora noto come Samantha the Panther, in precedenza era segretaria privata della stessa Regina Elisabetta e si dice che lascerà il suo attuale ruolo dopo la nascita del bambino reale.

Segretario senior delle comunicazioni

Il segretario delle comunicazioni del Duca e della Duchessa, ruolo un tempo occupato da Katrina McKeever, è responsabile di qualsiasi comunicazione interna ed esterna all'interno della casa reale.

Ciò potrebbe includere la gestione di canali social media, ma anche comunicati stampa e dichiarazioni ufficiali.

Capo della protezione

Il ruolo di responsabile della protezione è gestito dal comando di protezione speciale, ma si dice che sia impegnativo in quanto Meghan Markle preferisce stare il più vicino possibile alle persone.

L'attuale capo della protezione della Duchessa ha preso il posto dell'ex capo della sicurezza del principe Harry, il sergente Bill Renshaw.

Al momento l'identità del nuovo capo della protezione deve ancora essere confermata, ma è stato riferito che sta abbandonando il ruolo dopo soli sei mesi.

Vice segretario stampa

Il principe Harry, Meghan Markle, il principe William e Kate Middleton secondo come riferito condividono un vice segretario stampa, incaricato di gestire la loro comunicazione con i media, sostenendo i reali con i loro impegni e supervisionando le operazioni di ufficio stampa.

Il ruolo attuale è detenuto da Christian Jones, un uomo di grande professionalità che ha lavorato in passato al Dipartimento per uscire dall'Unione europea, e che ha ricoperto anche il ruolo di capo addetto stampa presso il Tesoro.