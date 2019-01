Sembra che Meghan Markle non sia più molto amata dalla Royal Family (e dal resto del mondo). Ma è davvero così? Ecco quali voci sono vere e quali false

Dopo un iniziale, ma poco duraturo, entusiamo per l'arrivo di Meghan Markle nella Royal Family, da qualche mese a questa parte un sentimento anti-Meghan è accresciuto giorno dopo giorno ed è stato raccontato da vari tabloid più e più volte.

Il parere generale tra i reporter esperti della Royal Family è che Meghan sia una donna difficile, che si agita spesso contro i dipendenti del palazzo, troppo americana per l'ultra-formale popolazione inglese.

Litigi con il personale della Corona, incompatibilità con Kate Middleton, causa di allontanamento tra Harry e William, la Regina Elisabetta sarebbe sul punto di imporre un divorzio milionario dal nipote: le voci si fanno sempre più importanti e sempre più frequenti, ma cosa c'è di vero? Abbiamo cercato di fare chiarezza, punto per punto.

Lo staff si licenzia: vero

Tre membri dello staff della squadra della Royal Family si sono licenziati pochi mesi dopo il matrimonio tra Harry e Meghan.

Il Mail Online si era riferito alla Duchessa del Sussex con l'appellativo Uragano Meghan, poiché pare che quest'ultima si svegli alle 5 del mattino tutti i giorni e che subito inizi a scrivere ai membri del personale andando poi avanti tutto il giorno a proporre idee e progetti alle più strambe ore del giorno.

Non si sa però se questi siano i veri motivi per cui i membri dello staff di Meghan si sono licenziati.

Meghan e Kate Middleton si odiano: ni

Meghan e la cognata Kate sono persone molto diverse tra loro, il che causa sicuramente qualche attrito all'interno della famiglia.

In particolare, si è molto parlato della faida tra le due Duchesse e si è anche detto che Kate sia stata lasciata in lacrime dopo aver litigato con Meghan per l'abito da damigella della principessa Charlotte prima del Royal Wedding.

Quello che è accaduto è di per sé vero, ma le voci erano contrastanti: tanti episodi negativi, ma anche di rassicurazione.

A mettere fine (per modo di dire) ai rumors è stato Kensignton Palace, che ha dichiarato che si tratta di fake news.

Una fonte avrebbe infatti detto al The Sun: «È una situazione difficile, ma è stato un caso isolato e le due Duchesse sono molto determiante ad avere (e mantenere) una relazione sana e positiva anche se è ovvio che sono molto diverse tra loro e hanno approcci differenti».

** Kate Middleton e Meghan Markle sono amiche? **

Harry e Meghan vanno a vivere lontano dal resto della Royal Family: vero

La nuova casa di Harry e Meghan si chiama Frogmore Cottage, e si trova sul terreno di Frogmore House nei dintorni del Castello di Windsor, dove la coppia ha celebrato i festeggiamenti delle loro nozze.

Al momento sono ancora in corso lavori di ristrutturazione e sicurezza: ma il trasloco è previsto in primavera, prima della nascita del figlio.

** Ecco com'è la nuova casa di Harry e Meghan **

Le voci di una spaccatura tra i giovani membri di Kensington Palace hanno iniziato a circolare quando fu appunto annunciato che il principe Harry e sua moglie si sarebbero trasferiti lontani dal palazzo dove oggi vivono accanto a Kate e William.

Ma il vero motivo del traslocco è un altro, a quanto pare: Harry vuole proteggere Meghan, perché si sente ancora in colpa per non averlo fatto con sua mamma Lady Diana.

Meghan non è più amata dal pubblico: vero

Secondo quanto riferito, il personale di Kensington Palace trascorre moltissime ore a gestire i vari commenti negativi sui canali online diretti non solo a Meghan Markle ma anche Kate Middleton.

Le reazioni che le due Duchessa stanno scatenando su Instagram sono peggiorate negli ultimi mesi, e si è arrivati anche a «minacce violente» secondo quanto riferiscono i giornali.

Una fonte ha rivelato che il palazzo monitora i commenti sui social media e «blocca certe parole», ma alcuni dei commenti sono diventati «abbastanza seri».

«Nel corso dello scorso anno, tra centinaia di migliaia di commenti, c'erano due o tre minacce violente. Ma ora le cose sembrano cambiate: le peggiori parole sono tra i fan di Kate e i fan di Meghan» dice la fonte.

E ancora: «Liti su chi sembra più appropriata, ad esempio, che si trasformano in attacchi personali ad altri utenti. Tutto ciò sta creando un'atmosfera sovralimentata dove tutti possono partecipare, ma quali sono le conseguenze di questo?».

La Regina prepara il divorzio: (probabilmente) falso

Da Buckingham Palace sono sfuggite alcune rivelazioni che indicherebbero che la famiglia reale consideri la moglie del principe Harry come un problema.

A quanto pare infatti la Regina Elisabetta non vede più di buon occhio Meghan Markle: Sua Maestà sarebbe infatti stufa dei capricci e dei comportamenti sopra le righe della Duchessa del Sussex.

Senza tralasciare il fatto che Meghan è stata giudicata colpevole di un comportamento poco conforme per via delle tante deroghe al protocollo che la neo mamma si concede e della famiglia di lei che continua a imbarazzare i Windsor.

Una fonte interna avrebbe definito Meghan Markle come «un cancro da estirpare», facendo riferimento a un piano pronto per porre legalmente fine al matrimonio tra i duchi di Sussex.

«Ci è stato ordinato di dare a Meghan quello che vuole. Dunque, la proposta è un accordo di divorzio di 37 milioni di dollari. Il bambino potrà avere un titolo (rimanendo in Gran Bretagna). Mentre lei lo perderà e dovrà tornare in America».

Questo però è per ora solo un pettegolezzo.

Il principe Harry è sempre di cattivo umore: (probabilmente) vero

Il biografo reale Duncan Larcombe ha dicharato che i membri dello staff reale hanno notato un cambiamento nell'atteggiamento tipicamente positivo del principe Harry.

Vale a dire, che sarebbe diventato scontroso.

«Tutti i membri dello staff di Harry hanno sempre pensato che fosse un uomo fantastico, ma lui e Meghan insieme sono impegnativi e esigenti», dice Larcombe, aggiungendo che Harry è diventato «piuttosto scontroso e distaccato dalla sua cerchia ristretta» il che è «molto strano per lui, perché è sempre stato una persona con i piedi per terra, un ragazzo normale intrappolato nel mondo dealla Royal Family, che non si prende molto sul serio.

Ma ora non è più così».