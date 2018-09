Buckingham Palace ha prodotto una copia dell'anello di fidanzamento di Meghan Markle, ora in vendita sul sito del The Royal Collection shop a 30 sterline

L'anello di fidanzamento di Meghan Markle è invidiabile almeno quanto suo marito Harry.

Ma se non potete permettervi di spendere 140mila sterline per farlo fare uguale all'originale, abbiamo una buona notizia: Buckingham Palace ne ha messa in vendita una copia per appena 30 sterline, circa 33 euro.

«Tre cristalli montati su una base placcata palladio» si legge sulla descrizione dell'anello in vendita al Royal Collection Shop - per cui ci si aspetta il sold out a breve.

Certo, magari le pietre della replica non brilleranno quanto quelle montate sull'originale all'anulare di Meghan, ma d'altra parte il risparmio ne giustificherà l'approssimazione.

Quello originale, per chi non lo ricordasse, ha una pietra centrale originaria del Botswana, da tre carati, montata tra altri due diamanti tondi che sono appartenuti a Lady Diana.

L'anello di Meghan è attualmente in vendita sul sito del The Royal Collection shop, in uno scrigno bianco sigato con il logo di Sua Maestà, o Her Majesty: HM.