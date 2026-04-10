Il matrimonio Taylor Swift e Travis Kelce potrebbe svolgersi a New York il 3 luglio: ecco tutte le indiscrezioni

Fin dal loro fidanzamento, i fan di tutto il mondo stanno aspettando con ansia il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. E ora, finalmente, iniziano ad arrivare i primi dettagli concreti.

Dopo mesi di indiscrezioni e ipotesi, sembra che la popstar e il giocatore di football abbiano finalmente fissato data e location, trasformando il loro amore in uno degli eventi più attesi dell’anno.

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla coppia, i save-the-date sarebbero già stati inviati. Il matrimonio dovrebbe tenersi il 3 luglio a New York, una scelta che sorprende solo in parte, considerando il legame profondo della cantante con la città.

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Tutti i dettagli del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce

Se c’è una città che può raccontare la storia di Taylor Swift, è proprio New York. Non è solo uno sfondo, ma un luogo che negli anni è diventato parte integrante della sua identità artistica e personale.

È vero, le prime indiscrezioni parlavano di Rhode Island, dove Taylor Swift possiede una delle sue proprietà più iconiche, ma la coppia avrebbe deciso di cambiare direzione per puntare su una celebrazione più ampia.

“Stavano pensando di fare le cose in grande in una location capace di accogliere più ospiti”, racconta una fonte, lasciando intendere un evento su larga scala.

Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, quindi, non poteva che svolgersi qui, tra le strade che hanno ispirato alcune delle sue canzoni più iconiche.

Il loro matrimonio si inserisce nella lunga tradizione di celebrazioni iconiche nella Grande Mela. Da Beyoncé e Jay-Z a Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick, la città ha ospitato alcune delle unioni più celebri dello showbiz.

E poi c’è un dettaglio che rende tutto ancora più significativo: il 4 luglio, festa nazionale americana, è da sempre una delle ricorrenze più amate dalla cantante. Per Taylor, celebrare il matrimonio proprio alla vigilia di questa festa sembra quasi una scelta simbolica, perfettamente in linea con il suo immaginario.

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Al momento, comunque, non c'è stata ancora nessuna conferma ufficiale da parte della coppia. Ma tra indiscrezioni sempre più insistenti e dettagli che iniziano a combaciare, l’idea di un grande evento a New York non appare più così lontana.