Una recente sentenza della Cassazione ha riacceso il dibattito sull’acqua del rubinetto servita nei ristoranti e negli hotel italiani

Per molti è una richiesta normalissima: sedersi al tavolo di un ristorante e chiedere un bicchiere d’acqua del rubinetto (gratuito) invece della classica bottiglia di acqua minerale (che invece ha un costo). All'estero poi è la prassi.

Eppure, nelle ultime settimane, il tema è tornato al centro del dibattito in Italia dopo una sentenza della Cassazione che ha confermato come ristoranti e hotel possano legalmente rifiutarsi di servire acqua del rubinetto ai clienti.

La vicenda, diventata rapidamente virale, ha riaperto una discussione che riguarda abitudini culturali, questioni economiche e di sostenibilità, così come diritti dei consumatori. Perché in alcuni Paesi europei ricevere acqua del rubinetto al tavolo è quasi automatico, mentre in Italia continua a essere una questione controversa?

La sentenza della Cassazione

Tutto nasce dal caso di un turista che aveva fatto causa a un hotel a cinque stelle dopo il rifiuto di servirgli acqua del rubinetto durante il soggiorno. L’uomo aveva chiesto un risarcimento danni di circa 2.700 euro, sostenendo che il rifiuto fosse scorretto nei confronti del cliente.

La Cassazione, però, ha dato ragione all’hotel. Secondo quanto riportato dalle ricostruzioni della vicenda, la legge italiana non obbliga ristoranti e strutture alberghiere a servire gratuitamente acqua del rubinetto ai clienti.

In altre parole, un locale può decidere autonomamente se offrire o meno questo servizio. E può anche scegliere di proporre esclusivamente acqua imbottigliata a pagamento.

La decisione ha immediatamente acceso il dibattito online: da una parte chi considera assurdo pagare per un bene essenziale come l’acqua, dall’altra chi ricorda che i ristoranti sono attività private con regole commerciali precise.

(Continua sotto la foto)

Acqua del rubinetto: sostenibilità contro cultura italiana

Negli ultimi anni la richiesta di acqua del rubinetto è cresciuta molto, soprattutto tra le nuove generazioni più attente alla sostenibilità ambientale e alla riduzione degli sprechi. Sempre più clienti, infatti, si chiedono perché continuare a consumare bottiglie di plastica o vetro trasportate per centinaia di chilometri quando l’acqua del rubinetto italiana è generalmente sicura, controllata e di buona qualità.

In molti Paesi europei (dai vicini in Francia alla Scandinavia) ricevere gratuitamente una caraffa d’acqua al tavolo è quasi automatico e viene percepito come un gesto normale di ospitalità. In Italia, invece, continua a prevalere una cultura storicamente molto legata all’acqua minerale imbottigliata, anche per ragioni di abitudine, marketing e percezione del lusso. Non è un caso che il nostro Paese sia tra i maggiori consumatori di acqua in bottiglia al mondo.

Eppure il tema oggi non riguarda più soltanto le preferenze personali, ma anche l’impatto ambientale della ristorazione. Bottiglie monouso, trasporti e packaging hanno infatti un peso significativo sulle emissioni e sui rifiuti prodotti dal settore horeca. Per questo molti consumatori vedono l’acqua del rubinetto come una scelta più consapevole e coerente con uno stile di vita sostenibile.

Dall’altra parte, però, molti ristoratori difendono l’acqua minerale come parte integrante dell’esperienza gastronomica, soprattutto nei locali di fascia alta. Ed è proprio qui che si scontrano due visioni diverse: quella di un’ospitalità più “green” e accessibile e quella, più tradizionale, legata all’idea del servizio premium.

Perché molti locali preferiscono evitarla

Dietro il rifiuto di servire acqua del rubinetto esistono diverse motivazioni. La più evidente è economica: l’acqua minerale rappresenta infatti una voce importante negli incassi della ristorazione.

Ma non è solo una questione di profitto. Molti ristoratori sostengono che servire acqua del rubinetto comporti costi legati al servizio, ai bicchieri, alla manutenzione degli impianti e ai sistemi di filtraggio.

C’è poi il tema dell’immagine, soprattutto negli hotel di lusso e nei ristoranti fine dining, dove la bottiglia d’acqua viene spesso considerata parte dell’esperienza gastronomica.

Alcuni locali scelgono invece una soluzione intermedia: acqua microfiltrata o depurata servita in bottiglie di vetro riutilizzabili, spesso comunque inserita nel conto finale.

Tra diritto e abitudini culturali

La verità è che, almeno per ora, non esiste un obbligo generalizzato in Italia. Ristoranti e hotel possono scegliere liberamente se servire acqua del rubinetto oppure no.

Ma il dibattito sembra destinato a continuare. Anche perché la richiesta di pratiche più sostenibili, trasparenti e accessibili nella ristorazione cresce ogni anno di più.

E forse questa discussione racconta qualcosa di più grande del semplice bicchiere d’acqua sul tavolo: il cambiamento delle aspettative dei clienti e il nuovo equilibrio tra lusso, sostenibilità e libertà di scelta.