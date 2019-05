Jack, figlio di Luke Perry, ammette di non aver mai guardato Beverly Hills e racconta il più grande insegnamento che gli ha dato suo padre

Quando Jack Perry, il figlio di Luke Perry, è apparso agli American Icon Awards lo scorso weekend, i giornalisti di Us Weekly lo hanno incontrato per una breve intervista.

Jack, 21 anni, ha raccontato di non essere del tutto a suo agio nell'essere sempre paragonato al padre e al centro dei riflettori.

Ma se questo lo possiamo anche capire, di certo non riusciamo a capacitarci di come Jack Perry possa non aver mai guardato Beverly Hills: 90210, la serie che ha reso il padre famoso in tutto il mondo.

(Continua sotto la foto)

Le parole di Jack Perry sul padre Luke

«L'ho visto, tipo, una volta o due quando ero a casa malato da scuola, ma non so, ho sempre pensato fosse uno show un po' troppo sdolcinato per i miei gusti» ha detto il ragazzo.

Jack Perry ha ammesso che per lui è strano vedere suo padre sullo schermo, perché è solo un personaggio, e «Non è proprio lui lui lì».

Alla fine dell'intervista però, ha dichiarato che probabilmente sarebbe tornato a guardare altri episodi in memoria di suo padre, morto a causa di un ictus il 4 marzo 2019.

Riguardo alla morte del padre, Jack ha detto che lui e sua sorella Sophie, 18 anni, stanno vivendo le cose «Giorno per giorno».

«Tutti noi in famiglia stiamo facendo il nostro meglio per andare avanti, vivendo giorno per giorno, anche se non sempre è facile. Sono però molto orgoglioso di sapere che mio padre ha toccato così tante persone in modo davvero positivo e che la sua morte fa star male anche altri», ha aggiunto.

E ancora: «Mio padre mi ha insegnato a essere il più gentile possibile con tutti quelli che puoi.

Lui era originario dell'Ohio ed è cresciuto con pochi soldi e penso che non abbia mai perso contatto con chi fosse prima della carriera. Era sempre un bravo uomo e un bravo padre prima di ogni altra cosa».