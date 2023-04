Descritta come il mix perfetto di Instagram, TikTok e Pinterest, Lemon8 è la nuova app social che scaricano tutti oltreoceano

Altro che ClunHouse e BeReal, il nuovo social media di cui tutti parlano è Lemon8!

Lemon8 è un'app per la condivisione di foto e video in stile Instagram ma di proprietà della società madre di TikTok.

Sebbene l'app non sia tecnicamente nuova (è stata lanciata in paesi come Singapore, Tailandia e Giappone nel 2020), in questi giorni sta facendo molto parlare di sé poiché è stata una delle prime 10 app più scaricate al mondo la scorsa settimana.

Cos'è Lemon8 e perché è diventata l'app più scaricata in America

Che cos'è Lemon8?

Si tratta di un'applicazione di social media che cura contenuti foto e video principalmente su cibo, benessere, bellezza e viaggi.

Su Lemon8 potete infatti aggiungere foto e video al vostro profilo, esplorare una pagina di suggerimenti curati apposta per voi e anche "seguire" ed essere "seguito"; proprio come su Instagram.

Tuttavia, a differenza degli altri social, Lemon8 pone l'accento sulla possibilità di acquistare i contenuti che vedete fotografati sul profilo degli altri utenti.

Come funziona

Una delle caratteristiche più accattivanti dell'app è l'uso del design grafico nella maggior parte dei post.

I creatori spesso aggiungono testo sulle immagini, etichettando ciò che è ritratto nelle foto o indicando dove trovare tale oggetto. Questi tag sono spesso accompagnati da link.

Non solo foto, gli utenti di Lemon8 possono condividere anche video lunghi fino a 60 secondi e ripostare i propri TikTok.

Perché l'app Lemon8 è diventata così famosa?

Secondo molti, l'improvviso aumento di popolarità di questo social è dovuto alla pubblicità che gli hanno fatto alcuni creator di TikTok molto seguiti. Lemon8 e TikTok appartengono infatti alla stessa casa madre, ByteDance, e si vocifera che sia stata proprio l'azienda a chiedere la sponsorizzazione del secondo social ai suoi maggiori utenti.

Un altro motivo della nuova popolarità di Lemon8 è che si distingue dagli altri social perché è un ibrido di contenuti e di shopping; un mix perfetto tra Instagram e Pinterest.

Quando arriverà in Italia?

Al momento Lemon8 è disponibile soltanto in alcuni paesi selezionati, e l'Italia non è tra questi.

Sebbene non sappiamo con certezza quando arriverà nel nostro app store, secondo alcune indiscrezioni il lancio effettivo al grande pubblico è in programma per maggio.

E visto il successo che l'app sta avendo oltreoceano siamo sicuri che non bisognerà attendere troppo.