Secondo le indiscrezioni, Kendall Jenner starebbe vivendo una relazione molto seria con Jacob Elordi, scegliendo però la massima riservatezza

Negli ultimi mesi sono stati fotografati insieme alle Hawaii, a Tokyo e, più recentemente, in Australia. Ma, nonostante le immagini e le indiscrezioni sempre più frequenti, Kendall Jenner continua a fare di tutto per vivere la sua storia con Jacob Elordi lontano dai riflettori.

Secondo quanto riportato da Page Six, la modella sarebbe «pazza» dell'attore australiano e considererebbe questa relazione diversa da tutte le precedenti. Tanto da volerla proteggere anche dal fenomeno mediatico che accompagna inevitabilmente la sua famiglia.

**A Kendall Jenner non piace essere associata alle Kardashian**

Una fonte vicina alla coppia ha infatti raccontato che Jacob Elordi sarebbe «il primo uomo di cui Kendall è davvero pazza da anni» e che proprio per questo la top model starebbe evitando di coinvolgerlo troppo presto nell'universo Kardashian. Una scelta che, secondo gli insider, nasce dall'esperienza maturata nelle sue relazioni passate e dal desiderio di costruire qualcosa di autentico prima che la storia diventi un evento mediatico.

**Kendall Jenner ha un mantra che si ripete tutte le mattine (da copiare)**

Perché Kendall Jenner vuole tenere Jacob Elordi lontano dalle Kardashian

La motivazione sarebbe semplice: proteggere una relazione che, per la prima volta dopo molto tempo, Kendall Jenner considera davvero importante.

«Non ha alcuna fretta di trascinarlo nella macchina Kardashian», avrebbe raccontato la fonte a Page Six, aggiungendo una frase che ha fatto rapidamente il giro del web: «Pochissimi uomini riescono a sopravvivere». Un riferimento ironico, ma significativo, alla pressione mediatica che accompagna chiunque entri nella celebre famiglia.

Non significa però che Jacob Elordi sia completamente estraneo alla vita di Kendall. A maggio la coppia è stata vista durante un doppio appuntamento con Kylie Jenner e Timothée Chalamet, ma da allora avrebbe scelto di mantenere un profilo molto più discreto. «È per questo che non li avete più visti tutti insieme», ha spiegato la stessa fonte.

Secondo le indiscrezioni, il punto di svolta sarebbe arrivato durante una vacanza alle Hawaii. «Kendall non si aspettava di affezionarsi così tanto e così in fretta, ma quel viaggio ha cambiato tutto. Si sono avvicinati moltissimo e il loro legame è diventato molto più serio di quanto immaginasse», aveva raccontato un insider già nelle scorse settimane.

**5 curiosità che (forse) non sapete su Jacob Elordi**

Da allora i due hanno continuato a viaggiare insieme: prima il Giappone, poi l'Australia, terra natale dell'attore, dove sarebbero volati anche per festeggiare il compleanno di Elordi. Fonti vicine alla coppia sostengono che Kendall Jenner riesca finalmente a immaginare un futuro con lui e che entrambi condividano lo stesso desiderio di vivere la relazione con calma, lontano dal clamore mediatico.

Dopo relazioni molto esposte con Bad Bunny e Devin Booker, sembra quindi che Kendall Jenner abbia deciso di cambiare approccio. Meno red carpet, meno apparizioni pubbliche e più spazio alla quotidianità. Perché, almeno questa volta, l'obiettivo sembra essere quello di costruire una storia che duri davvero.