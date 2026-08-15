Dalle bevande agli abbinamenti: così cambia il barbecue dell'estate

La novità più interessante riguarda proprio quello che succede nel bicchiere. Se la birra continua a essere una presenza immancabile, cresce l'attenzione verso bevande capaci di accompagnare e valorizzare i sapori della griglia.

Secondo la ricerca, oltre un italiano su due (56%) sceglie cosa bere in base ai piatti che verranno serviti. Un dato che racconta quanto anche il barbecue stia seguendo la stessa evoluzione vissuta negli ultimi anni dalla cucina e dalla ristorazione, dove l'abbinamento tra cibo e bevande è diventato parte integrante dell'esperienza.

Tra le protagoniste dell'estate c'è l'acqua frizzante, indicata dal 79% degli intervistati come la bevanda analcolica gassata preferita durante una grigliata. Non solo: il 54% racconta di berla perfino mentre cucina alla brace, mentre il 71% la considera ideale per rinfrescare il palato dopo i sapori più intensi e affumicati della carne.

Anche la creatività trova sempre più spazio. Sempre più persone personalizzano le proprie bevande aggiungendo agrumi, erbe aromatiche e altri ingredienti freschi.

Le bollicine, poi, non si fermano al bicchiere. Entrano anche nelle preparazioni: c'è chi le utilizza come base per cocktail e mocktail da servire durante la grigliata, chi le sperimenta nelle marinature della carne, chi nelle salamoie e persino nelle salse barbecue fatte in casa.

È il segnale di un cambiamento più ampio. Il barbecue non è più soltanto sinonimo di improvvisazione, ma diventa un'occasione per sperimentare, dedicare attenzione ai dettagli e costruire un menu pensato nel suo insieme.

In fondo è forse proprio questa la fotografia più attuale del barbecue. Non più soltanto un modo per cucinare all'aperto, ma un piccolo rito estivo in cui ogni dettaglio, dalla marinatura al contorno, fino alla bevanda scelta per accompagnare il pasto, contribuisce a creare un'esperienza da condividere. Perché oggi, più che una semplice grigliata, quello che cerchiamo è un momento da vivere con calma, gusto e buona compagnia.