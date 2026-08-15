Il barbecue è diventato gourmet: ecco cosa non può più mancare sulla tavola estiva
C'è stato un tempo in cui organizzare una grigliata significava preparare qualche salsiccia, accendere la carbonella e mettere in fresco qualche birra. Oggi, invece, il barbecue è diventato qualcosa di molto diverso. e più elaborato.
Si scelgono con attenzione i tagli di carne, si sperimentano marinature, si studiano gli abbinamenti e persino ciò che si versa nel bicchiere entra a far parte dell'esperienza.
Insomma, la grigliata estiva non è più soltanto un pranzo all'aperto, ma un vero momento gastronomico da condividere con amici e famiglia.
Lo conferma anche una recente ricerca realizzata da SodaStream insieme a BBQ4All, secondo cui il 62% degli italiani considera il barbecue uno dei simboli dell'estate e, per sette persone su dieci, le bevande sono ormai un elemento fondamentale della tavola, subito dopo il cibo e la compagnia.
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