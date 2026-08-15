Sempre stanchi, con poco tempo per voi stesse e la sensazione di non riuscire mai a staccare? La regola 8+8+8 propone di dividere la giornata tra lavoro, tempo personale e sonno. Scoprite da dove nasce, perché può migliorare il benessere e come applicarla nella vita di tutti i giorni.

Otto ore di lavoro al giorno sono il tetto stabilito in Italia da quasi un secolo. Nonostante questo, molte di voi finiscono per regalare al lavoro anche la sera, un pezzo di notte e, spesso, la testa nel weekend.

Il risultato lo conoscete: stanchezza cronica, sonno a spicchi, poco tempo per chi amate e ancora meno per voi stesse. Non serve mollare tutto e aprire un chiringuito ai Tropici. Per cominciare a vivere in modo più sano, felice ed equilibrato basta una regola tanto semplice quanto sottovalutata: la regola 8+8+8. Un modo molto concreto di rimettere ordine nelle famose 24 ore.

Che cos’è davvero la regola 8+8+8

La regola 8+8+8 divide la giornata in tre blocchi uguali: 8 ore di lavoro o studio, 8 ore di tempo personale e relazionale, 8 ore di sonno. Tutto qui. Nessuna formula complicata, solo una scelta precisa su come distribuire le energie.

L’idea nasce come slogan del movimento operaio di fine Ottocento: «otto ore di lavoro, otto di svago, otto di sonno». In Italia questa visione è entrata anche nel diritto. Il Regio decreto-legge 692 del 1923 ha fissato a 8 ore la durata massima della giornata lavorativa ordinaria. Oggi quella stessa proporzione viene ripresa come bussola di benessere, non solo come limite legale.

Attenzione però: la regola 8+8+8 non è un cartellino da timbrare. È un obiettivo guida. Nessuna vita reale è perfettamente simmetrica. Ma sapere che l’equilibrio ideale si gioca su questi tre blocchi aiuta a riconoscere dove state sforando: troppe ore al pc, svago ridotto a scrollare lo smartphone sul divano, sonno sacrificato alle serie.

Nel Medioevo la chiamavano “ora del Diavolo” ma ancora oggi è un momento fondamentale per la nostra salute

Perché l’equilibrio 8+8+8 fa bene a corpo e mente

Partiamo dal sonno, la parte che si taglia per prima. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che la maggior parte degli adulti ha bisogno di 7-9 ore di sonno regolare per proteggere cuore, cervello e umore. Diversi studi hanno collegato una carenza cronica di sonno a un aumento del rischio di ipertensione, ictus, infarto, oltre che a maggiore fame nervosa e difficoltà di concentrazione. Tradotto: passare stabilmente da 8 a 5-6 ore non è solo “essere un po’ stanche”, è un investimento sbagliato sulla salute.

Le 8 ore di lavoro, al contrario, non sono un nemico di default. Sono il tempo in cui utilizzate competenze, creatività, responsabilità. Oltre una certa soglia però la produttività cala e lo stress sale. Gli esperti di benessere organizzativoricordano che giornate lunghissime portano più errori, irritabilità, burnout. Tenere il lavoro dentro un perimetro chiaro non è pigrizia, è igiene mentale.

Poi ci sono le famose 8 ore di tempo personale e relazionale. Qui rientrano l’attività fisica (anche solo una camminata a passo svelto), l’hobby che rimandate da mesi, la cena con le amiche, il gioco con i figli, il libro sul comodino. Molti psicologi sottolineano che coltivare hobby e relazioni significative riduce ansia e depressione e migliora il senso di autostima. Una proposta pratica spesso citata: metà di questo blocco per voi (sport, lettura, creatività), metà per chi amate.

Come applicare la regola 8+8+8 nella vita reale

Prima di tutto, fotografate la vostra giornata tipo. Quante ore reali dedicate al lavoro, comprese mail serali, messaggi in chat e “solo un attimo, accendo il pc”? Quante al sonno, contando le notti spezzate dallo smartphone? Quante a voi stesse e alle persone care? Già questo piccolo audit è spesso un bagno di realtà.

Per il blocco lavoro, fissate un orario di fine giornata e rispettatelo come rispettereste una visita medica. Se fate smart working, create un rituale di chiusura: spegnere il computer, mettere via i documenti, uscire cinque minuti a prendere aria. Le urgenze esisteranno sempre, ma potete imparare a dire qualche “no” in più o almeno un “ne parliamo domani”.

Per il tempo personale, il trucco è programmarlo come un impegno. Una passeggiata di mezz’ora, una lezione di yoga, un corso di ceramica, una cena senza telefoni. Se rientrate tardi, non servono quattro ore intere: anche 60-90 minuti di qualità, tutti i giorni, cambiano la percezione della vostra vita.

Sul sonno, lavorate sulla routine serale. Provate a fissare un orario regolare, limitate la caffeina nel pomeriggio, abbassate luci e schermi almeno mezz’ora prima di andare a letto. Se non riuscite ad arrivare subito a 8 ore di sonno, spostate la notte in avanti di 15-30 minuti per volta, per una settimana. Piccoli aggiustamenti costanti funzionano meglio delle rivoluzioni di una sera.

E se avete turni, bambini piccoli o siete freelance con orari ballerini? In questi casi la regola 8+8+8 diventa settimanale. Forse un giorno lavorate 10 ore e dormite meno, ma potete compensare nei giorni successivi, proteggendo comunque uno spazio quotidiano per voi e cercando, nel complesso, di non scendere troppo sotto le 7-8 ore di sonno di media.

La verità è che la vita perfettamente equilibrata non esiste. Esiste però una scelta quotidiana: decidere se le vostre 24 oresaranno riempite solo da obblighi o anche da ciò che vi fa sentire vive. La regola 8+8+8 serve esattamente a questo: ricordarvi che una vita sana, felice ed equilibrata comincia da come trattate ogni singola giornata.