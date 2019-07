Kate Middleton ha reso onore a Lady Diana nel giorno del battesimo di Archie, figlio del principe Harry e Meghan Markle: ecco come

Kate Middleton è una vera professionista dello stile in ogni occasione, non solo da un punto di vista estetico, ma anche per la capacità che ha di dare il giusto peso alla memoria e alla storia della famiglia reale d'Inghilterra.

E lo ha dimostrato anche sabato, quando si è presentata al battesimo del nipote Archie con dei gioielli bellissimi che hanno anche onorato la nonna del battezzato, la principessa Diana.

La Duchessa di Cambridge ha infatti abbinato a un abito rosa firmato Stella McCartney una fascia per capelli e un paio di orecchini di perle appartenuti alla principessa Diana.

E la scelta di Kate non poteva essere più azzeccata di così: Diana aveva indossato quegli stessi orecchini al battesimo del principe Harry.

Inutile dire che è incredibilmente dolce che la Duchessa di Cambridge abbia fatto onore alla madre di William e Harry indossando proprio gli stessi orecchini per il battesimo del figlio del Principe Harry, facendo il più delicato riferimento possibile a Diana.

Con una scelta ampissima di orecchini nel suo arsenale di gioielli, la scelta della Duchessa Kate per il battesimo di Archie è stata estremamente di classe.

Kate ha indossato gli orecchini di perle di Lady Diana in diversi eventi ufficiali, anche in occasione di un banchetto di stato nell'ottobre 2018 in onore del re Willem-Alexander e della regina Maxima dei Paesi Bassi.

Vale anche la pena notare che Kate ha indossato il suo vestito rosa Stella McCartney in altre occasioni prima del battesimo di Archie.