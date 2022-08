Come futura regina d'Inghilterra, Kate Middleton deve seguire molte regole. Una delle più strane è che non può mangiare pasta, patate e riso

Nonostante Kate Middleton abbia un esercito di chef personali a sua completa disposizione per cucinarle tutto quello che vuole, alla duchessa è vietato mangiare determinati cibi.

Che i reali inglesi seguano regole ben precise su cosa portare in tavola già lo sapevamo. Per esempio ai Windsor è vietato mangiare crostacei o altri cibi imbarazzanti, ma anche carne cruda e frutti di mare, per evitare possibili intossicazioni.

Ma sono emerse a riguardo nuove rivelazioni che hanno lasciato i fan senza parole.

Secondo l'ex chef reale Darren McGrady, la duchessa di Cambridge non può consumare pasta per cena.

La regola, come ha dichiarato McGrady, è stata attuata perché alla Regina non piacciono i carboidrati quindi non agli chef è vietato proporli nel menù della cena di tutta la royal family.

**L'ingegnoso trucco usato per evitare che la Regina Elisabetta venga avvelenata**

(Continua sotto la foto)

A casa Cambridge però la pasta non è messa al bando. Anzi, secondo le indiscrezioni, Kate Middleton è una grande amante della pasta.

Pare abbia persino preparato da sola della pasta all'uovo fatta in casa per festeggiare il quinto compleanno della principessa Charlotte due anni fa durante la quarantena.

Non solo la pasta, alla duchessa sono vietati altri cibi; come per esempio il fish and chips - tipico piatto inglese.

Questo sempre per lo stesso motivo: niente carboidrati per cena, quindi niente patate. La regola vale anche per il riso.

**Cosa mangiano i Windsor: la dieta di Lady Diana e i cibi vietati dalla famiglia reale**

La dieta di Kate Middleton: cosa mangia la duchessa?

Considerando i cibi a lei vietati, e la dieta salutare della duchessa, ci sorge spontanea una domanda: cosa mangia Kate Middleton?

**La dieta di Kate Middleton: cosa mangiare per avere un fisico da "Duchessa"**

Kate segue un’alimentazione sana ed equilibrata, ma varia; preferendo per pranzo insalate molto ricche di verdure e per cena piatti tradizionali della cucina inglese; come ad esempio zuppe, timballi di carne e verdura e pollo arrosto.

Quando si tratta di fermare gli attacchi di fame durante il giorno, Kate fa merenda con frutta e verdura cruda, anche se - come lei stessa ha in passato raccontato - adora mangiare i popcorn come spuntino salato.

Una dieta biologica ultra-ricca di antiossidanti, di verdure e frutta, ma anche di proteine magre in modo da assicurare al corpo tutti i nutrienti e le energie di cui ha bisogno.