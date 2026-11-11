Kate Middleton racconta il difficile percorso di guarigione dal cancro, il ruolo della natura e le lezioni imparate durante la malattia

Ci sono esperienze che cambiano il modo in cui guardiamo il mondo. E per Kate Middleton, la battaglia contro il cancro è stata senza dubbio una di queste. Non soltanto per le difficoltà affrontate durante le cure, ma anche per ciò che è venuto dopo: imparare ad ascoltare il proprio corpo, accettare i momenti di fragilità e ritrovare, poco alla volta, un nuovo equilibrio.

In una rara e personale intervista rilasciata a Country Life, la principessa del Galles è tornata a parlare del suo percorso di guarigione, condividendo alcune riflessioni che vanno ben oltre la malattia.

A intervistarla è stato lo scrittore britannico Robert Macfarlane, in occasione di un numero speciale della rivista curato dal marito, il principe William. Una conversazione dedicata alla natura, al benessere e alla speranza, durante la quale Kate Middleton ha raccontato quanto il contatto con il mondo naturale l'abbia aiutata ad affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita.

**Kate Middleton svela come ha ritrovato la pace (e la forza di andare avanti) dopo la battaglia contro il cancro**

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Kate Middleton e la guarigione dal cancro: «Ci sono giorni buoni e giorni cattivi»

«Mi avevano detto in ospedale che la mia guarigione non sarebbe stata lineare. Che ci sarebbero stati giorni buoni e giorni cattivi, e che ci sarebbe voluto tempo».

È forse questa la riflessione più significativa condivisa da Kate Middleton nell'intervista. La principessa, che nel gennaio 2025 aveva annunciato di essere in remissione dopo le cure oncologiche, ha spiegato come il recupero sia stato un percorso fatto di progressi, pause e momenti di difficoltà.

Un'esperienza che le ha insegnato a considerare la salute in maniera più ampia, senza concentrarsi esclusivamente sugli aspetti fisici.

«Una malattia grave comporta molte difficoltà fisiche, ma c'è anche una parte più profonda di ognuno di noi», ha raccontato, sottolineando l'importanza di un approccio che tenga conto della persona nella sua interezza.

Ed è proprio qui che, per la principessa, la natura ha assunto un ruolo fondamentale.

La natura come rifugio durante la malattia

Per Kate Middleton, trascorrere del tempo all'aria aperta è diventato molto più di un semplice passatempo. È stato un modo per ritrovare tranquillità, prospettiva e un senso di connessione con se stessa.

«La natura mi ha permesso di trovare una connessione più profonda con la mia mente, il mio corpo e il mio spirito» ha spiegato.

La principessa ha poi descritto ciò che rende il mondo naturale così speciale ai suoi occhi: «Non ci chiede nulla. Non ci giudica e non si aspetta che dimostriamo qualcosa. Ci permette semplicemente di essere».

Un rifugio, dunque, lontano dalle aspettative e dalle pressioni della vita quotidiana. «È stata davvero il mio santuario, un luogo verso cui ho sentito istintivamente il bisogno di andare», ha aggiunto.

Kate ha anche trovato un parallelismo tra i ritmi della natura e quelli della guarigione. Proprio come le stagioni si alternano, anche il recupero richiede momenti diversi. «Lo stesso accade in natura. Ci mostra che i periodi di riposo, riflessione e rinnovamento sono importanti quanto quelli di crescita».

Una consapevolezza che, secondo la principessa, può aiutare ad affrontare le difficoltà senza pretendere di avere sempre tutto sotto controllo.

I ricordi d'infanzia e ciò che Kate Middleton vuole insegnare ai figli

Nel corso dell'intervista, Kate Middleton ha parlato anche del rapporto con la natura che coltiva fin da bambina. Ha ricordato le giornate trascorse a giocare nei ruscelli, le passeggiate in campagna, la raccolta delle more e il piacere di esplorare liberamente ciò che la circondava. «C'era sempre un senso di libertà che provavo nella natura, qualcosa che è difficile trovare altrove», ha raccontato.

Sono esperienze semplici che oggi cerca di condividere con i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis.

«Spesso siamo così occupati che ci dimentichiamo di fermarci, rallentare e notare i dettagli della vita» ha osservato. Per questo cerca di lasciare ai bambini la libertà di esplorare, senza dire loro continuamente cosa guardare o cosa pensare.

La principessa ha espresso anche una preoccupazione per le nuove generazioni, sempre più immerse nella tecnologia e nei social media, sottolineando quanto sia importante offrire loro occasioni per sviluppare curiosità, creatività e sicurezza emotiva.

La lezione più importante: imparare a rallentare e ritrovare la speranza

La conversazione si è conclusa con una riflessione sulla speranza e sulla capacità di affrontare ciò che non possiamo controllare.

Per Kate, la natura insegna che il cambiamento è inevitabile, ma anche che i piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza. Un'idea che si riflette nel suo impegno per il benessere emotivo e lo sviluppo dei bambini, portato avanti attraverso il Centre for Early Childhood.

La principessa ha ricordato inoltre l'importanza delle relazioni, delle persone di cui ci fidiamo e dei luoghi in cui ci sentiamo in pace, soprattutto durante i momenti più difficili.

«Non possiamo avere certezze o controllare ogni risultato, ma possiamo fare le piccole cose. E quelle piccole cose, sommate insieme, fanno la differenza». Una lezione che Kate Middleton sembra aver fatto propria dopo la malattia e che oggi desidera condividere con gli altri.

«La natura è un'insegnante silenziosa» ha detto, concludendo: «E a volte, quando la vita è molto rumorosa, un'insegnante silenziosa è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno».