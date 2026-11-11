Dalle lunghezze secche alle punte più luminose: come usare l’olio di argan per rendere i capelli morbidi e disciplinati come quelli delle celeb sul red carpet

Dietro il finish impeccabile delle celebrity non ci sono soltanto pieghe da red carpet e trattamenti professionali: nella loro beauty routine ci sono anche ingredienti molto semplici come, per esempio, l’olio di argan che applicano sulle lunghezze. Un classico della cosmetica, certo, ma oggi perfettamente in sintonia con una nuova idea di capelli belli: non disciplinati, ma morbidi, luminosi, pieni di movimento e dall’aspetto sano. Spoiler: con l’olio di argan per capelli questo risultato è davvero a portata di mano.

Cos’è e perché piace ai capelli

Ricavato dai semi dell’Argania spinosa, pianta originaria del Marocco, l’olio di argan contiene acidi grassi, come l’oleico e il linoleico, e sostanze antiossidanti come la vitamina E che, mescolate in una formula cosmetica, riescono a dare ai capelli un aspetto più liscio e uniforme. È importante, però, distinguere l’effetto cosmetico dalla promessa di “riparazione”. Un capello già formato non è un tessuto vivo e non può rigenerarsi nel senso biologico del termine. Un prodotto può migliorarne l’aspetto, la sensazione al tatto e la gestione, ma non cancellare un danno strutturale già avvenuto.

A cosa serve l’olio di argan sui capelli

L’olio di argan dà il meglio di sé sui capelli secchi, ruvidi o che tendono a diventare crespi. Distribuito sulle lunghezze, le rende più morbide e disciplinate, mentre sulle punte aiuta a dare un aspetto più curato, compatto e luminoso. È anche per questo che viene spesso usato come ultimo gesto dello styling: bastano poche gocce per aggiungere brillantezza e ottenere quel naturale effetto glossy che cattura la luce. Può essere una buona aggiunta alla routine anche per chi ha i capelli colorati o decolorati, più esposti a secchezza e fragilità. Alcune ricerche di laboratorio hanno suggerito un possibile effetto protettivo dell’olio di argan sulla fibra e sulla perdita di proteine causata da trattamenti ossidativi. Sono risultati interessanti, ma ancora troppo limitati per parlare di una vera azione riparatrice. Più semplicemente, l’argan può essere un gesto in più per mantenere i capelli morbidi, lucidi e dall’aspetto sano.

Olio di argan e crescita dei capelli: cosa sappiamo davvero

È qui che conviene fare un passo indietro rispetto alle promesse più entusiastiche che circolano online. L’olio di argan viene spesso presentato come un alleato della crescita dei capelli, ma non ci sono prove solide che dimostrino che applicarlo sulle lunghezze o sul cuoio capelluto faccia crescere più velocemente i capelli. La crescita avviene infatti all’interno del follicolo, mentre l’olio utilizzato sulle lunghezze agisce principalmente sulla fibra già formata. Questo non significa che non possa essere utile a chi desidera capelli lunghi forti. Il punto è un altro: una fibra più morbida e meno soggetta a rottura può aiutare a conservare la lunghezza raggiunta. Non si tratta quindi di accelerare la crescita, ma eventualmente di ridurre la perdita di lunghezza dovuta alla rottura.

Come usare l’olio di argan sui capelli

Il modo più semplice per usare l’olio di argan è come finish dopo lo styling: bastano poche gocce, da scaldare tra i palmi delle mani e distribuire sulle lunghezze, insistendo soprattutto sulle punte. Ma può diventare anche un vero e proprio trattamento, da applicare prima dello shampoo sui capelli secchi o molto trattati. In questo caso si distribuisce sulle lunghezze asciutte e si lascia agire prima di procedere con il lavaggio. La quantità giusta, però, dipende anche dal tipo di capello. Su quelli ricci o mossi, per esempio, una piccola dose applicata sulle lunghezze una volta asciutte può aiutare a ridurre il crespo e a rendere la texture più definita, senza togliere naturalezza al movimento. Sui capelli fini, invece, è meglio andarci piano: troppo olio rischia di appesantirli e togliere volume. Meglio quindi scegliere formule leggere, usarne pochissimo e concentrarsi soprattutto sulle punte.

Olio di argan prima della piastra: attenzione al termoprotettore

Un altro equivoco riguarda l’utilizzo dell’olio prima degli strumenti a caldo. Il fatto che un olio sia nutriente o condizionante non significa automaticamente che possa sostituire un prodotto termoprotettivo. Quando si utilizzano piastra, ferro o strumenti ad alta temperatura, è quindi preferibile affidarsi a un prodotto formulato e testato specificamente per la protezione dal calore. L’olio di argan può eventualmente entrare nella routine prima o dopo lo styling a seconda della formula, ma non dovrebbe essere considerato di default un sostituto del termoprotettore.

Il vero effetto wow è il gloss

Il successo dell’olio di argan racconta anche un cambiamento nel modo di prenderci cura dei capelli. Oggi non cerchiamo solo nuovi tagli o colori, ma anche capelli belli, morbidi e luminosi. L’argan può aiutare proprio in questo: non fa crescere i capelli e non combatte la caduta, ma rende le lunghezze più morbide, lucide e facili da gestire, soprattutto quando sono secche o stressate.

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