Da quando è entrata a far parte della famiglia reale britannica, Kate Middleton ha visto il proprio ruolo cambiare profondamente. Se nei primi anni di matrimonio con il principe William l'attenzione era rivolta soprattutto al suo stile e alla sua capacità di adattarsi alla vita di corte, oggi a suscitare interesse è soprattutto l'influenza che esercita all'interno della monarchia.

**Kate Middleton torna protagonista sulla scena internazionale: perché il viaggio in India segna un nuovo capitolo della sua vita**

Negli ultimi anni, del resto, la famiglia reale britannica ha attraversato uno dei periodi più delicati della sua storia recente. Dalla malattia di re Carlo alle controversie che coinvolgono l'ex principe Andrea, passando per l'allontanamento del principe Harry: la Corona si è trovata ad affrontare sfide che ne hanno messo alla prova la stabilità e la reputazione.

In questo scenario, la principessa del Galles è diventata una delle figure di riferimento della monarchia, grazie alla sua popolarità, alla capacità di entrare in sintonia con il pubblico e alla credibilità acquisita attraverso i suoi progetti personali.

Ma a rendere Kate Middleton sempre più importante per il futuro della Corona sarebbe anche il lavoro che svolge lontano dai riflettori.

Secondo gli esperti reali intervistati da People, infatti, la futura regina avrebbe un peso crescente nelle decisioni che riguardano la monarchia e starebbe già contribuendo a definire il tipo di istituzione che William erediterà quando salirà al trono.

**Tutti pensano a Kate Middleton, ma è un'altra donna della famiglia reale ad aver ereditato le buone maniere della Regina Elisabetta**