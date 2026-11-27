Kate Middleton si prepara a diventare regina (e la sua influenza e già più forte che mai)
Da quando è entrata a far parte della famiglia reale britannica, Kate Middleton ha visto il proprio ruolo cambiare profondamente. Se nei primi anni di matrimonio con il principe William l'attenzione era rivolta soprattutto al suo stile e alla sua capacità di adattarsi alla vita di corte, oggi a suscitare interesse è soprattutto l'influenza che esercita all'interno della monarchia.
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Negli ultimi anni, del resto, la famiglia reale britannica ha attraversato uno dei periodi più delicati della sua storia recente. Dalla malattia di re Carlo alle controversie che coinvolgono l'ex principe Andrea, passando per l'allontanamento del principe Harry: la Corona si è trovata ad affrontare sfide che ne hanno messo alla prova la stabilità e la reputazione.
In questo scenario, la principessa del Galles è diventata una delle figure di riferimento della monarchia, grazie alla sua popolarità, alla capacità di entrare in sintonia con il pubblico e alla credibilità acquisita attraverso i suoi progetti personali.
Ma a rendere Kate Middleton sempre più importante per il futuro della Corona sarebbe anche il lavoro che svolge lontano dai riflettori.
Secondo gli esperti reali intervistati da People, infatti, la futura regina avrebbe un peso crescente nelle decisioni che riguardano la monarchia e starebbe già contribuendo a definire il tipo di istituzione che William erediterà quando salirà al trono.
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Perché Kate Middleton è sempre più importante per il futuro della famiglia reale
A testimoniare il crescente peso della principessa del Galles sono anche alcune decisioni prese dietro le quinte.
Jason Knauf, amministratore delegato dell'Earthshot Prize ed ex collaboratore della coppia, ha rivelato che Kate è stata tra le principali sostenitrici del progetto ambientalista di William fin dalle prime discussioni, nel 2019. Ancora oggi contribuisce al suo sviluppo, suggerendo iniziative rivolte alle nuove generazioni.
Parallelamente, la principessa continua a portare avanti il proprio impegno a favore dello sviluppo della prima infanzia, un ambito nel quale ha costruito negli anni una riconoscibilità internazionale.
A questo si aggiunge una nuova dimensione del suo ruolo pubblico, maturata attraverso l'esperienza della malattia. Nel documentario Heal, che uscirà a fine novembre sulla BBC, Kate racconterà le trasformazioni fisiche ed emotive che accompagnano una diagnosi oncologica.
La disponibilità a condividere aspetti così personali della propria vita contribuisce a delineare un modello di regalità più vicino alla sensibilità contemporanea.
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Eppure, con un numero sempre più ristretto di membri della famiglia reale impegnati nelle attività istituzionali, le aspettative nei confronti dei principi del Galles sono destinate a crescere. La sfida per Kate Middleton sarà quindi conciliare queste responsabilità con il desiderio di preservare la quotidianità familiare e tutelare il tempo trascorso con George, Charlotte e Louis.
Quello che appare sempre più evidente, però, è che il suo contributo alla monarchia va ben oltre il sostegno al futuro sovrano.
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