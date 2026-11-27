Morbido, voluminoso e con qualche ciocca lasciata libera intorno al viso: il messy bun torna sotto i riflettori e conquista la Gen Z. Ecco come realizzare lo chignon spettinato più amato dalle celeb, con qualche piccolo segreto per ottenere un risultato naturale.

C'è un'acconciatura che sembra fatta senza pensarci troppo, magari davanti allo specchio prima di uscire di casa, ma che riesce comunque a dare carattere anche al look più semplice. Parliamo del messy bun, lo chignon volutamente spettinato che torna a conquistare il mondo beauty. Non è un caso: secondo i dati social consultati a ottobre, il bun è tra i temi beauty che hanno registrato la crescita settimanale più marcata, confermando il rinnovato interesse per i raccolti morbidi e dall'allure effortless.

Dimenticate per un momento gli chignon tiratissimi, le scriminature perfettamente definite e il finish effetto specchio che ha dominato le ultime stagioni. Il nuovo bun gioca con l'imperfezione: qualche ciocca fuori posto, radici leggermente sollevate, lunghezze raccolte senza troppa precisione e un volume naturale che rende tutto più spontaneo. Il risultato? Un'acconciatura versatile, da portare con una felpa oversize durante il giorno oppure con un abito elegante la sera.

Il ritorno del messy bun: dalle celebrity alla Gen Z

A riportare sotto i riflettori il fascino dei capelli raccolti in modo apparentemente casuale sono anche le celebrity. Tra le più recenti ispirazioni c'è Hailey Bieber, ma anche Meghan Markle è una grande fan di questo stile. Il suo messy bun, spesso portato basso sulla nuca, si distingue per la texture leggermente spettinata e le ciocche libere ai lati del viso. Una versione romantica e discreta, perfetta anche abbinata a un cappello.

Tra le altre ispirazioni da tenere d'occhio troviamo Demi Lovato, che ha reinterpretato il raccolto con un twist più rock e voluminoso, e Olivia Rodrigo, che ha giocato con un'acconciatura morbida e alcune ciocche lasciate libere durante lo stesso evento.

Il segreto del loro fascino? Nessuna rigidità. Il messy bun non cerca la perfezione, ma un equilibrio tra ordine e disordine che lo rende immediatamente riconoscibile.

Come realizzare il messy bun: tutti i passaggi

La buona notizia è che non servono particolari abilità da hairstylist per realizzare uno chignon spettinato. Bastano pochi prodotti, qualche forcina e soprattutto la capacità di non essere troppo precise.

1. Preparate la texture

Il punto di partenza è la texture. I capelli appena lavati, soprattutto se molto lisci e sottili, possono risultare troppo morbidi e difficili da raccogliere. Meglio lavorare su una chioma del secondo giorno oppure applicare uno spray texturizzante o un prodotto volumizzante sulle lunghezze. Se le radici tendono ad appiattirsi, un po' di shampoo secco può aiutare a dare maggiore corpo.

2. Create volume alle radici

Prima di raccogliere i capelli, lavorate leggermente le radici con le dita, sollevandole per evitare un effetto troppo piatto. Non occorre cotonare tutta la chioma: l'obiettivo è ottenere un volume delicato e naturale, senza creare una struttura troppo rigida.

3. Raccogliete i capelli senza tirare

A questo punto, portate i capelli all'indietro e realizzate una coda alta, media oppure bassa, a seconda dell'effetto desiderato. Evitate di tendere troppo le lunghezze e lasciate fuori qualche ciocca intorno al viso. Non preoccupatevi se la raccolta non è perfettamente uniforme: è proprio questo il bello del look.

4. Arrotolate e fissate lo chignon

Attorcigliate morbidamente la coda su se stessa e avvolgetela intorno all'elastico, senza stringere eccessivamente. Fermate lo chignon con alcune forcine, cercando di nasconderle tra i capelli. In alternativa, potete utilizzare un secondo elastico morbido per fissare il raccolto. Lasciate le punte leggermente libere per un risultato ancora più spontaneo.

5. Il tocco finale: qualche ciocca fuori posto

Ecco il passaggio che fa davvero la differenza. Con le dita, allentate delicatamente alcune sezioni dello chignon e tirate fuori qualche ciocca sulla nuca e ai lati del viso. Se desiderate un effetto più romantico, potete incurvare leggermente le ciocche frontali con un ferro arricciacapelli. Completate con una nebulizzata di lacca leggera, mantenendo però il movimento naturale dei capelli.

Alto, basso o con ciocche frontali: le varianti da provare

Non esiste un'unica versione del messy bun. Il bello di questa acconciatura è proprio la possibilità di adattarla alla propria lunghezza, alla texture dei capelli e all'occasione.

Lo high messy bun, raccolto sulla sommità della testa, è la scelta ideale per un look più fresco e sbarazzino. Lasciato volutamente morbido, con qualche baby hair libero sulla fronte, è perfetto per accompagnare outfit casual e sportivi.

Il low messy bun, invece, si porta all'altezza della nuca ed è la variante più romantica ed elegante. Può essere realizzato con una riga centrale o laterale e qualche ciocca ondulata intorno al viso. È anche la versione da cui prendere ispirazione per le occasioni speciali.

Infine, c'è il messy bun con face-framing strands, ovvero con due ciocche lasciate libere davanti. Un dettaglio che richiama le acconciature anni Novanta e Duemila e che aggiunge immediatamente un tocco rétro al raccolto. Per renderlo ancora più interessante, si possono creare leggere onde sulle lunghezze lasciate fuori.

Gli errori da evitare per un messy bun davvero effortless

Spettinato non significa necessariamente disordinato. Per ottenere un risultato armonioso, ci sono alcuni piccoli accorgimenti da non sottovalutare.

Il primo è non tirare eccessivamente i capelli durante la raccolta. Uno chignon troppo stretto rischia di perdere proprio quella morbidezza che rende speciale questa acconciatura. Anche con i prodotti per lo styling è meglio non esagerare: troppo gel o lacca possono irrigidire le lunghezze e creare un effetto costruito.

Un altro errore è cercare di rendere perfettamente simmetriche le ciocche lasciate libere. Il messy bun funziona proprio perché ogni dettaglio sembra casuale, pur mantenendo un insieme equilibrato.

Il segreto, insomma, è imparare a lasciare andare un po' il controllo. Perché, qualche volta, anche i capelli più belli sono quelli che non sembrano aver richiesto troppo impegno.

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