Presa di mira Anmer Hall, la residenza di campagna di William e Kate nel Norfolk: ecco cosa sappiamo sull'accaduto e sulle indagini

Brutta sorpresa per William e Kate: alcuni intrusi si sono introdotti ad Anmer Hall, la loro residenza di campagna nel Norfolk. La polizia britannica sta attualmente indagando su un'intrusione avvenuta nella proprietà nella serata di ieri, lunedì 23 novembre.

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, fortunatamente i principi del Galles e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, non si trovavano nell'abitazione al momento dell'accaduto. La famiglia era infatti a Forest Lodge, la loro residenza principale a Windsor.

L'episodio ha avuto luogo all'interno della tenuta reale di Sandringham, dove si trova la dimora di campagna della coppia, e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Alcuni residenti della zona hanno riferito di aver notato un'importante presenza della polizia, mentre un aereo delle forze dell'ordine è stato avvistato sorvolare la tenuta reale.

Al momento non è chiaro se siano stati sottratti oggetti dalla proprietà né quali siano state le circostanze esatte dell'intrusione.

La notizia riporta inevitabilmente l'attenzione sulla questione della sicurezza della famiglia reale britannica, ma anche su un luogo che riveste un significato particolarmente importante nella vita privata di William e Kate.

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Anmer Hall, la casa di campagna di William e Kate e il suo significato per la famiglia

Situata nella campagna del Norfolk, Anmer Hall è da anni uno dei luoghi più cari ai principi del Galles.

La residenza, una dimora in stile georgiano, era stata donata dalla regina Elisabetta II alla coppia in occasione delle nozze del 2011 ed è diventata nel tempo uno dei principali rifugi della famiglia, lontano dagli impegni istituzionali e dall'attenzione dei media.

William e Kate vi hanno vissuto stabilmente tra il 2015 e il 2017, quando il principe lavorava come pilota di elisoccorso e George e Charlotte erano ancora piccoli. Successivamente, la proprietà è diventata il luogo in cui trascorrere weekend, vacanze scolastiche e momenti di relax in famiglia.

Anche durante la pandemia, la coppia aveva trascorso lunghi periodi nella residenza del Norfolk, condividendo con il pubblico alcuni scorci della propria quotidianità attraverso fotografie e collegamenti video.

Per i principi del Galles, Anmer Hall rappresenta quindi molto più di una seconda abitazione. È uno dei luoghi in cui hanno potuto costruire una dimensione familiare relativamente lontana dai riflettori e permettere ai figli di trascorrere del tempo a contatto con la natura.

Proprio per questo, l'intrusione assume un significato particolare: a essere presa di mira è stata una delle residenze più legate alla loro vita privata.

Le indagini sono ancora in corso e si attendono ulteriori dettagli da parte delle autorità britanniche.