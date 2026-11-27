Da Gwyneth Paltrow alla palette romantica di Olivia Dean questa settimana il red carpet ci regala look da ricordare. Ecco i più belli!

Ci sono settimane in cui basta uno sguardo al red carpet per ritrovare tutta la voglia di giocare con la moda. Questa è una di quelle.

Tra abiti che sembrano usciti da un sogno e silhouette capaci di raccontare personalità molto diverse, le celeb hanno dimostrato che vestirsi bene non significa necessariamente seguire le regole. E noi siamo completamente d'accordo.

Perché a volte basta un colore inaspettato, una schiena scoperta o un gioiello che cattura la luce al momento giusto per un look incredibile.

Da Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard a Olivia Dean ecco le nostre star preferite della settimana, quelle che ci hanno fatto fermare un secondo in più davanti allo schermo.

Gwyneth Paltrow in Michael Kors Fall 2026

Gwyneth Paltrow ha quel talento raro di rendere desiderabile anche la più semplice delle scelte, trasformando la sobrietà in un look incredibile. Il suo completo firmato Michael Kors Fall 2026 ci ricorda perché continuiamo ad amarla: linee pulite, un'eleganza mai ostentata e quella sicurezza di chi non ha bisogno di aggiungere troppo per lasciare il segno. Se il minimalismo avesse un volto, probabilmente sarebbe il suo. E la borsa Hermès? Il tocco chic di cui tutte abbiamo bisogno.

Olivia Dean in Conner Ives Spring 2027

Olivia Dean continua a regalarci ottime ragioni per seguirla, dentro e fuori dal palco. Ai LOS40 Music Awards di Barcellona ha scelto un abito Conner Ives della collezione Primavera 2027, in satin rosa e avorio, che sembra dipinto con le sfumature di un pesce tropicale. Il tessuto accompagna il corpo con pannelli morbidi e sinuosi, ma è la schiena profondamente scoperta a rubare la scena. Un look romantico, sì, ma con quel twist inaspettato che lo rende tutt'altro che prevedibile.

Marion Cotillard in Chanel

Marion Cotillard ha inaugurato il suo impegno da giurata con un abito Chanel Primavera 2027 che sembra custodire una costellazione. Le piccole decorazioni luminose si posano sulla silhouette essenziale, mentre la gonna trasparente aggiunge leggerezza senza rubare spazio alla bellezza dei dettagli. A completare il look, i gioielli di Alta Gioielleria Chanel: tra questi, un anello in oro bianco e diamanti della collezione Ruban, ispirato ai fiocchi immaginati da Gabrielle Chanel nel 1932. Un piccolo capolavoro da indossare, perfetto per una serata che aveva già tutta l'aria di una notte speciale.

E voi, quale look avete amato di più questa settimana? Se siete in cerca di ispirazione, date un'occhiata a tutte le nostre Best Dressed of the Week: il red carpet non smette mai di sorprenderci.

Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard e le Best Dressed of the Week!

Gwyneth Paltrow in MICHAEL KORS FALL 2026

Credits: Getty Images

Marion Cotillard in CHANEL

Credits: Courtesy of Press Office

Olivia Dean in CONNER IVES SPRING 2027

Credits: Getty Images

Emma Mackey in FERRAGAMO

Credits: Courtesy of Press Office

Julia Garner in MARNI

Credits: Courtesy of Press Office

Vicky Krieps in BOTTEGA VENETA

Credits: Courtesy of Press Office

Tilda Swinton in CHANEL

Credits: Courtesy of Press Office

Hunter Schafer in PRADA

Credits: Getty Images

Nina Dobrev in FERRAGAMO

Credits: Courtesy of Press Office

Isabella Ferrari in LOEWE SPRING SUMMER 2027

Credits: Courtesy of Press Office

Jodie Foster in GIVENCHY SPRING 2027 by Sarah Burton

Credits: Getty Images

Chiara Mastroianni in CHANEL

Credits: Courtesy of Press Office

Emma Corrin in CHANEL SPRING 2027

Credits: Getty Images