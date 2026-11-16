Dagli abbracci ai selfie, Kate Middleton e Meghan Markle raccontano una Royal Family più informale: ecco perché l’etichetta può cambiare mentre il protocollo resta

Per decenni incontrare un membro della famiglia reale britannica significava soprattutto una cosa: mantenere una certa distanza. Una stretta di mano, qualche parola, magari una riverenza. Gli abbracci appartenevano alla sfera privata, non certo all’immagine pubblica di una monarchia costruita su autocontrollo, formalità e quel celebre “never complain, never explain” associato alla Regina Elisabetta.

Poi qualcosa ha iniziato a cambiare. Kate Middleton e Meghan Markle, pur con ruoli e percorsi molto diversi all’interno della Royal Family, hanno entrambe mostrato un rapporto decisamente più spontaneo con il contatto fisico durante gli incontri pubblici. Abbracci a bambini, sportivi, membri delle associazioni incontrate durante gli engagement: gesti che oggi sembrano quasi normali, ma che fino a non molti anni fa sarebbero apparsi molto meno “royal”.

La cosa interessante è che nessuna delle due ha realmente infranto il protocollo. A cambiare, piuttosto, è stata l’interpretazione di ciò che significa comportarsi in maniera appropriata quando si rappresenta la monarchia.

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Kate Middleton e Meghan Markle: come è cambiato il galateo della Royal Family

A spiegare bene la differenza è Laura Windsor, esperta di galateo e consulente di Bridgerton, che a HELLO! ha chiarito un punto fondamentale: “L’etichetta cambia con la società, mentre il protocollo è legato alla tradizione”. In altre parole, alcune regole della monarchia restano estremamente rigide – dall’ordine di precedenza alla neutralità politica – mentre il modo di interagire con le persone può evolvere.

Ed è proprio qui che entrano in gioco Kate Middleton e Meghan Markle. Windsor osserva che “sia Meghan sia Catherine amano abbracciare” e sottolinea come tutto dipenda dal contesto. Quando un abbraccio è appropriato, spiega, la vera capacità sta nel capire quando concederselo: una questione di “intelligenza emotiva”, qualità che l’esperta riconosce in particolare alla Principessa del Galles.

Kate, per esempio, è stata fotografata mentre abbracciava la tennista Ons Jabeur a Wimbledon, mentre Meghan, negli anni trascorsi come working royal, ha spesso utilizzato un linguaggio corporeo più caloroso negli incontri con associazioni e comunità. Non è un caso isolato: anche i selfie, un tempo guardati con una certa diffidenza dalla famiglia reale, sono diventati più frequenti durante i walkabout di William e Kate. La stessa Elisabetta II, al contrario, aveva confidato di trovare “strano” trovarsi davanti persone concentrate sugli schermi anziché sul contatto visivo.

La modernizzazione, quindi, non consiste nell’abbandonare le regole. Kate Middleton e Meghan Markle hanno piuttosto contribuito a dimostrare che si può mantenere il contegno richiesto dal ruolo e, allo stesso tempo, accorciare simbolicamente la distanza con chi si ha davanti.

E forse è proprio questa la trasformazione più interessante del galateo reale contemporaneo: la formalità rimane, ma essere “royal” non significa più necessariamente essere irraggiungibili.