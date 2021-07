Decima nomination agli Emmy per la conduttrice americana Oprah, in corsa per il miglior programma di informazione grazie all'intervista a Harry e Meghan

L'intervista bomba di Oprah Winfrey al principe Harry e Meghan Markle potrebbe non essere piaciuta alla Corona britannica, ma di sicuro è piaciuta al grande pubblico.

Oprah with Meghan and Harry: A CBS PrimeTime Special ha infatti ottenuto una nomination agli Emmy Awards per la categoria Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special, cioè la migliore serie o programma d'informazione ospitato.

Oprah condivide la nomination con i suoi produttori esecutivi, Tara Montgomery, Terry Wood, Brian Piotrowicz e Brad Pavone, e con il produttore Lindsay Flader.

Quest'intervista è stata storica sia perché era la prima volta che i Sussex rompevano il silenzio dopo essersi ritirati dai loro ruoli senior nella famiglia reale e trasferiti in California, sia perché è stata piena di importanti rivelazioni.

Tra le più scioccanti ricordiamo i pensieri suicidi e la lotta per la salute mentale di Meghan Markle, una conversazione sul razzismo all'interno della famiglia reale, e la disparità di trattamento rispetto agli altri membri della famiglia.

Naturalmente, l'intervista è stata un enorme successo, attirando più di 17 milioni di telespettatori nella notte in cui è andata in onda, e oltre 49,1 milioni di telespettatori in tutto il mondo entro pochi giorni dal debutto.

E si direbbe che gli elettori degli Emmy Awards erano tra questi.

Nella loro categoria Emmy, Oprah, Harry e Meghan sono in corsa contro My Next Guest Needs No Introduction con David Letterman, Stanley Tucci: Searching for Italy, e United Shades of America con il comico W. Kamau Bell.

Questo segna la decima nomination agli Emmy per la Winfrey, che ottiene riconoscimenti dal 1989.

Tra gli ultimi premi, la conduttrice più famosa d'America ha portato a casa un trofeo nel 2000 per il film Oprah Winfrey Presents: Tuesdays with Morrie, e ha anche ricevuto il Bob Hope Humanitarian Award nel 2002, diventando poi un membro della Hall of Fame nel 2014.

I fan appassionati di tutto ciò che riguarda la famiglia reale inglese hanno avuto molto da festeggiare quando sono state rivelate le nominations degli Emmy.

La quarta stagione di The Crown, serie tv Netflix che racconta la vita e i segreti della royal family, ha infatti ottenuto 24 nomination totali.

Oltre ad essere stata nominata per Outstanding Drama Series (Miglior serie drammatica), molti degli attori hanno ricevuto la nomination per le loro interpretazioni - tra cui Emma Corrin come la principessa Diana, Olivia Colman come la regina Elisabetta II, Josh O'Connor come il principe Carlo e Gillian Anderson come Margaret Thatcher.

Chi vincerà? Lo scopriremo solo con la cerimonia di premiazione, che si terrà il 19 settembre al Microsoft Theatre di Los Angeles, con un pubblico limitato di ospiti.