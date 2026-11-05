Oliver e James Phelps, i gemelli Weasley dei film di Harry Potter, commentano la nuova serie HBO e raccontano un curioso retroscena

Sono passati 25 anni dall'uscita del primo film di Harry Potter, eppure per milioni di spettatori tornare a Hogwarts continua ad avere qualcosa di speciale. Anche perché, nel frattempo, una nuova generazione di giovani maghi si prepara a raccogliere l'eredità di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

La nuova serie televisiva di Harry Potter, prodotta da HBO, debutterà il 25 dicembre con un cast completamente rinnovato e l'ambizione di raccontare nuovamente, questa volta in formato seriale, i romanzi di J.K. Rowling.

**Harry Potter, il nuovo trailer ci riporta a Hogwarts: tutto quello che sappiamo sulla serie**

Ma cosa ne pensano gli attori che hanno reso indimenticabile la saga cinematografica?

A rispondere sono stati Oliver e James Phelps, gli interpreti di Fred e George Weasley negli otto film originali, che in una recente intervista a Page Six hanno parlato del reboot e dei loro successori.

(Continua sotto la foto)

Cosa pensano i gemelli Weasley della nuova serie di Harry Potter (e cosa hanno raccontato del vecchio cast)

Oliver e James Phelps non sembrano avere particolari riserve sulla nuova serie HBO. Anzi, sono curiosi di vedere come verrà reinterpretata una storia che ha segnato gran parte della loro vita.

“Probabilmente la guarderemo, prima o poi”, ha raccontato Oliver a Page Six, scherzando sul fatto che potrebbe essere un buon programma per il giorno di Natale.

“Sarà interessante vedere come verrà raccontata in modo diverso”, ha spiegato Oliver, aggiungendo che, dopo l'esperienza straordinaria vissuta sul set dei film, è convinto che anche i nuovi interpreti si divertiranno moltissimo.

A raccogliere la loro eredità saranno Tristan e Gabriel Harland, scelti per interpretare Fred e George Weasley nella nuova serie.

I Phelps hanno già mandato loro un messaggio per augurargli buona fortuna, ma hanno preferito non dispensare consigli non richiesti, lasciando ai giovani attori la libertà di costruire una propria versione dei personaggi.

**Rupert Grint (aka Ron Weasley) non ha visto tutti i film di Harry Potter**

E a proposito di vecchi colleghi, il legame tra gli attori di Harry Potter sembra essere rimasto molto forte. Infatti, tra una battuta e un ricordo dal set, i deu gemelli hanno svelato anche un dettaglio curioso: il cast originale di Harry Potter ha ancora una chat di gruppo, anche se qualcuno sembra avere qualche difficoltà a tenersi al passo con i messaggi.

Gli attori hanno paragonato il rapporto con gli ex colleghi a quello tra vecchi compagni di scuola: persone che magari non si vedono per molto tempo, ma che, quando si ritrovano, riprendono a parlare come se nulla fosse cambiato. Una testimonianza che racconta quanto l'esperienza di Harry Potter abbia segnato non soltanto il pubblico, ma anche gli attori cresciuti insieme sul set.

E mentre una nuova generazione si prepara a entrare a Hogwarts, sembra proprio che per il cast originale la magia non sia mai finita.