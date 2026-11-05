La voglia di mettere le decorazioni natalizie in anticipo non è solo entusiasmo: secondo la psicologia è legata a sentimenti di nostalgia e speranza

Ogni anno si ripete la stessa scena: calendario ancora a inizio novembre, fuori pioggia e cambio d’ora appena digerito, ma in qualche salotto iniziano a comparire già renne luminose e palline rosse. Non è solo marketing aggressivo dei centri commerciali: è un vero comportamento, quello di iniziare ad addobbare casa in vista del Natale quasi due mesi prima, di cui psicologi e ricercatori si occupano da anni.

E qui scatta una domanda comune: siamo maniaci delle feste o c’è qualcosa di più profondo? Le risposte che arrivano dagli studi sul cervello, sulla nostalgia e sull’umore sono più rassicuranti che inquietanti. E, in certi casi, indicano persino una buona capacità di prendersi cura di sé.

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Quella voglia di albero di Natale già a inizio novembre non è un capriccio

Partiamo da una cosa chiara: anticipare le decorazioni natalizie non è una diagnosi clinica. Gli psicologi parlano piuttosto di profili di personalità e di bisogni emotivi diversi, spesso molto sani.

Novembre è un mese complicato: giornate cortissime, poca luce, routine tornata a regime dopo gli ultimi ponti. È il momento ideale perché il cervello cerchi un “salvagente emotivo”. Per molte persone quel salvagente ha la forma di un albero di Natale acceso in salotto, un modo concreto per portare in casa calore, colore e una promessa di pausa.

Diversi esperti sottolineano come questo gesto sia un vero linguaggio affettivo: decorare in anticipo è dire a sé stessi e agli altri “qui dentro vogliamo stare bene, anche se fuori è buio”. Non c’è nulla di infantile in questo, se non nel senso migliore del termine.

Nostalgia, bambino interiore e cervello in modalità Natale

Una serie di studi condotti nel 2006 dagli psicologi Constantine Sedikides e Tim Wildschut ha mostrato che la nostalgia non è solo malinconia, ma un’emozione in gran parte positiva. Quando ripensiamo a momenti felici, tendiamo ad avere umore migliore, più autostima e ci sentiamo più vicini agli altri.

Nel pacchetto di ricordi felici, per molte persone, il Natale dell’infanzia occupa un posto speciale: odore di mandarini, tombola in famiglia, luci colorate, niente compiti. Non stupisce che, come ha spiegato la psicoterapeuta americana Amy Morin, decorare presto sia spesso un modo per rivivere quel periodo “magico” e prolungarne le sensazioni di sicurezza e leggerezza.

C’è anche un dato più “hard”. Uno studio con risonanza magnetica pubblicato sul British Medical Journal nel 2015 ha mostrato che, nelle persone che amano il Natale, le immagini natalizie attivano varie aree cerebrali legate a emozioni positive e memoria. Tradotto: lucine e decorazioni accendono davvero interruttori del benessere nel cervello. Anticiparle a inizio novembre significa accendere prima quel circuito.

L’anticipazione della gioia: prolungare l’attesa per stare meglio

Un altro pezzo del puzzle ha a che fare con il piacere dell’attesa. Uno studio dell’Università Erasmus del 2010, su 1.530 persone di cui 974 in partenza per le vacanze, ha mostrato che il picco di felicità non è il viaggio in sé, ma le settimane precedenti, piene di programmi e fantasie su come andrà.

Gli psicologi parlano di anticipazione della gioia: il solo fatto di pregustare qualcosa di bello migliora l’umore. Applicato alle feste, chi inizia a mettere le decorazioni natalizie a novembre si regala un mese in più di “pre-gioia”. Preparare l’albero, pensare ai regali, accendere le candele profumate crea una trama di micro-aspettative piacevoli.

C’è anche una dimensione sociale. Uno studio pubblicato nel 1989 sul Journal of Environmental Psychology ha mostrato che le case decorate per Natale vengono percepite dai vicini come più amichevoli e orientate alla comunità. Traduzione pratica: chi addobba presto manda anche un segnale di apertura, un “qui siete i benvenuti” fatto di luci e ghirlande.

Il punto, in fondo, non è a che data tirate fuori le scatole di Natale, ma quanto quello che fate con le vostre decorazioni vi aiuta davvero a stare meglio. Se l’albero a inizio novembre porta calore, condivisione e un po’ di meraviglia, non dovete scusarvi con nessuno.