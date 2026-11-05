Due giorni di incontri, esibizioni live, musica ed esperienze a tu per tu con i nostri personaggi preferiti. Il 14 e 15 novembre a Villa Necchi Campiglio, a Milano, Grazialand è l’evento che accende i riflettori sui grandi nomi di spettacolo, design, social e cucina. Vi aspettiamo

Torna per il secondo anno Grazialand e il mondo di Grazia prende vita. Sabato 14 novembre dalle 12 alle 20 e domenica 15 dalle 12 alle 20 Villa Necchi Campiglio, a Milano, vedrà alternarsi sul palco e nelle sale tematiche grandi musicisti, creator, chef, esperti di bellezza e moda. Il programma è su grazia.it/grazialand: tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma per gli incontri sul main stage e per le masterclass è necessario registrarsi online (a questo link potete registrarvi agli eventi su eventbrite.com)

L’apertura di sabato è con la direttrice di Grazia, Silvia Grilli, che introdurrà Sarah Toscano: la cantautrice sarà protagonista di un’intervista e un’esibizione live.

A seguire lo chef stellato Andrea Berton, direttore ospite del nuovo numero di Grazia Food (in edicola dal 17 novembre) dialogherà con la collega Caterina Vosti.

Nella giornata l’attrice Martina Colombari dialogherà con Silvia Grilli, parleremo di diritti delle donne con Cristina Manetti, assessora alla Cultura, Università, Parità di genere e Diritto alla felicità della Regione Toscana, e l’inviata di Striscia la Notizia Rajae Bezzaz.

Tra i tanti altri protagonisti di Grazialand incontreremo il creator Mattia Stanga, il giudice di Cortesie per gli ospiti Tommaso Zorzi, la coppia Benedetta Parodi-Fabio Caressa, l’attrice e regista Greta Scarano, la creator Ludovica Pagani.

Parleremo di donne geniali con l’attivista Cathy La Torre, di design che fa stare bene con l’architetto Giulio Cappellini e la conduttrice Filippa Lagerbäck.

Finale musicale, e non solo, nel talk con la cantautrice e regista Margherita Vicario e, a seguire, l’esibizione di Chiara Galiazzo.

Per tutta la giornata la Beauty Room proporrà esperienze immersive, la Masterclass Room darà spazio a incontri speciali e la Food Room ospiterà installazioni, degustazioni e tante novità.

Domenica 12

A Villa Necchi Campiglio domenica dalle 12 il ritmo sarà serrato. Alle 14 sul main stage c’è la cantautrice California con un incontro e un’esibizione live. Seguiranno gli incontri con la food creator Aurora Cavallo, mentre la cantante Ditonellapiaga sarà intervistata da Silvia Grilli, così come l’attore Silvio Orlando.

Durante il pomeriggio parleremo di styling nel mondo della musica e delle nuove voci nel mondo della moda, delle destinazioni di tendenza per i viaggi nel 2027, di medicina estetica con la chirurga Valentina Finotti.

Per il finale arriva un’altra grande amica di Grazia: Arisa sarà intervistata dalla direttrice di Grazia, Silvia Grilli, e si esibirà in una performance dal vivo. Per chiudere in bellezza il nostro secondo Grazialand.

Tutte le informazioni sono sul sito GRAZIA.IT/GRAZIALAND

Nelle foto dall'alto: La cantautrice Sarah Toscano, lo chef Andrea Berton, l’attrice Martina Colombari, l’attrice e regista Greta Scarano, l’attivista Cathy La Torre (© Eleonora Peoietti), la conduttrice Filippa Lagerbäck, la cantautrice e regista Margherita Vicario (© Niccolò Berretta), la cantautrice California, l’attore Silvio Orlando, la cantautrice Arisa.