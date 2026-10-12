Tra passeggiate nelle Cotswolds, nuovi impegni e vita familiare, Harry e Meghan sembrano felici in Inghilterra. Ma il riavvicinamento con re Carlo?

Sei settimane fa hanno lasciato la California per tornare nel Regno Unito, sorprendendo praticamente tutti. Oggi, però, sembra che il principe Harry e Meghan Markle abbiano già trovato un nuovo equilibrio nella campagna inglese. Passeggiate nella natura, uscite al pub, impegni professionali e una quotidianità più tranquilla con i figli Archie e Lilibet: il ritorno a casa dei duchi di Sussex, almeno per il momento, sembra procedere piuttosto bene.

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Secondo quanto raccontato da Page Six, Harry e Meghan starebbero vivendo una vera e propria seconda luna di miele, entusiasti della loro nuova vita nelle Cotswolds, dove si sono trasferiti alla fine di agosto dopo sei anni trascorsi negli Stati Uniti.

Il ritorno, tuttavia, ha sollevato anche qualche interrogativo. Il più importante riguarda naturalmente i rapporti con la famiglia reale e, in particolare, re Carlo.

Perché, nonostante uno dei motivi del trasferimento fosse proprio il desiderio di riavvicinarsi al sovrano, Harry e Meghan non lo hanno ancora incontrato di persona da quando sono tornati in Inghilterra.

Una circostanza che potrebbe sembrare il segnale di nuove tensioni, ma che, secondo le indiscrezioni, avrebbe una spiegazione molto più semplice.

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Perché Harry e Meghan non hanno ancora incontrato re Carlo

Il motivo principale sarebbe una questione di impegni e distanze. Da quando i Sussex sono rientrati nel Regno Unito, re Carlo e la regina Camilla hanno trascorso buona parte del loro tempo in Scozia, dove si sono concessi la tradizionale pausa estiva nella residenza di Balmoral.

Il sovrano, pur tornando occasionalmente a Londra per alcuni appuntamenti istituzionali, non avrebbe quindi ancora avuto l'occasione di organizzare un incontro con il figlio. E il calendario non sembra destinato a semplificare le cose: il 27 ottobre Carlo e Camilla dovrebbero partire per una visita ufficiale nei Caraibi.

Questo, però, non significa che i rapporti siano nuovamente interrotti. Secondo Page Six, Harry avrebbe già parlato diverse volte al telefono con il padre e ci sarebbe il desiderio, da entrambe le parti, di costruire un rapporto più sereno e soprattutto lontano dall'attenzione mediatica.

“Tutti sperano che padre e figlio possano avere un rapporto più stretto e più privato”, ha raccontato una fonte, sottolineando come la continua diffusione di notizie sui loro incontri e sulle loro conversazioni non aiuti il processo di riavvicinamento.

L'ultima riunione familiare risalirebbe a luglio, quando Harry e Meghan avevano incontrato Carlo e Camilla a Highgrove House insieme ad Archie e Lilibet. Per i bambini era stata la prima occasione di rivedere i nonni dopo quattro anni.

Nel frattempo, Harry e Meghan stanno cercando di costruire una nuova quotidianità in Regno Unito senza rinunciare alla loro indipendenza. Archie e Lilibet hanno iniziato la scuola, mentre Harry ha ripreso a seguire da vicino le iniziative benefiche a cui è legato, tra cui WellChild e gli Invictus Games, in programma a Birmingham nel 2027.

Meghan, invece, continua a occuparsi del suo marchio lifestyle As Ever e ha recentemente incontrato a Londra Malala Yousafzai, con cui collabora a sostegno dell'istruzione femminile.

Non mancano neppure i momenti più informali: dalle passeggiate nelle Cotswolds alle serate al pub, fino alle attività all'aperto con i bambini. Una normalità che i Sussex sembrano intenzionati a preservare, anche se il loro ritorno continua inevitabilmente ad attirare l'attenzione.