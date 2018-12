Il Natale è alle porte. È il momento di prendere ispirazione dalla celebrities per postare una foto di Natale super glam su Instagram e Facebook

Natale è condivisione, si sa.

E tra l'altro condivisione in tutti i sensi, negli ultimi anni, già che non si può proprio non postare una foto per augurare a follower e amici i propri auguri - o fare bella mostra di sé e del proprio albero.

Che siano foto di famiglia o vogliate essere gli unici protagonisti, foto di Natale divertenti o originali, in generale la pressione per fare una buona figura su Instagram è alta.

Ecco qualche qualche scatto ispirazionale preso dalle pagine Instagram di alcune tra le celebrities più amate (e seguite) al mondo da cui prendere spunto per creare le proprie foto natalizie.





Chiara Ferragni

La ex fashion blogger festeggia nella sua casa a Milano decorata appositamente per Natale da un esperto con il suo cane Matilda.

Emily Ratajkowski

Foto non tradizionale per la super modella.

Luci dell'ambiente spente, luci di Natale accese: l'effetto è wow.

Karlie Kloss

Natale super illuminato per la modella da poco sposata. Foto di grande effetto ma davvero semplicissima da fare. Unico essential: tante lucine.

Tyra Banks

Parola d'ordine: stravaganza.

Un vestito a forma di leccalecca e pioveranno like.

Victoria Beckham

Al contrario, qui la parola d'ordine è eleganza.

Victoria Beckham dimostra ancora una volta di essere la regina del gusto raffinato: abiti e accessori color pastello per risaltare e far risaltare l'albero di Natale.

Miley Cyrus

Per i millenials non possono mancare i selfie ovviamente.

Jennifer Lopez

Codividere un momento di allegria in famiglia è sempre un'ottima idea che piace molto a tutti i follower.

Reese Witherspoon

Il segreto per una foto vincente è l'entusiamo.

Per il Natale, per le decorazioni, per i regali; per tutto.

Ariana Grande

Originalità e fantasia sono gli ingredienti chiave per avere una foto conceptual da pioggia di like sul proprio feed.

Certo, non facilissima da ricreare.