10 ispirazioni e consigli per 10 foto da postare su Instagram quest'estate se volete dare una sferzata di novità al feed e ricevere un sacco di like

Va bene stessa spiaggia, stesso mare, ma basta postare sempre le stesse foto!

Basta gambe tipo würstel, basta trito e ritrito gonfiabile a forma di fenicottero rosa sull’acqua, basta fuochi d’artificio.

Piuttosto, prendete spunto da qui: abbiamo 10 consigli e altrettante ispirazioni per postare su Instagram foto originali e cool che vi frutteranno un bel gruzzoletto di like.

(Continua sotto la foto)

Gonfiabili sì, ma fuori contesto

Il gonfiabile a forma di pink flamingo ha stufato? A dire il vero, sì. Ma un modo per renderlo ancora protagonista dei vostri post è coglierlo in un contesto insolito, in cattività social insomma!

Niente piscina, mare o lago. Provate a immortalarlo a un semaforo in città, raccontando l'altro lato dei gonfiabili - quello in cui ce li si deve portare in giro sui marciapiedi come strani animali da compagnia per intenderci.

Prospettive ardite

Se non avete un drone a portata di mano chiedete aiuto a un amico o anche al vicino di ombrellone e fatevi scattare una foto di voi in acqua dall’alto, facendo salire il malcapitato fotografo su uno scoglio o sulla scaletta del bagnino (previa autorizzazione del bagnino, ovviamente).

Oppure puntate allo scatto dal trampolino della piscina, solo però se lo smartphone è waterproof!

Posti da sogno protagonisti assoluti

Se avete la fortuna di trovarvi in Spa mozzafiato, ville da sogno e in scenari naturalistici da pelle d’oca, postate, postate e postate a più non posso! Ma senza mettervi in primo piano: se lo sfondo è meraviglioso, fatelo diventare il soggetto.

Mettete da parte per un attimo egocentrismo e selfie-centrismo, puntando sulla bellezza che avete davanti agli occhi.

Foto ironiche o rielaborate

Per uno scatto davvero originale, aguzzate l’ingegno e la sensibilità.

Fatevi ispirare dal momento e fate in modo che dalla fostra foto esca un messaggio, tramite metafora o rielaborazione grafica.



Pizza e birra, perché no?

Ok le macedonie variopinte, ok i ghiaccioli alla frutta in tinta con lo smalto per le unghie, piatti fighetti sani, light e dall'aspetto costoso…

Ma tra tutti questi piatti ultra chic, concedetevi ogni tanto una sana ipercalorica pizza, da accompagnare a una freschissima birra.

Vedrete che i like equivarranno alle calorie: tutti apprezzeranno la vostra tavola.

Per un tocco fresh e cool che appaghi non solo il palato ma anche l’occhio, scegliete pizze dai pattern geometrici oppure il dettaglio adorabile dei fiori edibili accanto alle foglie di basilico.

Angoli pittoreschi e genuini

Alla faccia delle foto fashion di outfit firmatissimi e guardaroba glamour: non c’è cosa migliore di uno scatto vero e genuino come quello dei fili a cui è appeso il bucato!

Una cosa tipicamente italiana che ha quel retrogusto vintage adorabile.

A chiunque guarderà la vostra foto dei panni appesi al filo con le mollette si umidiranno gli occhi, ripensando alle estati trascorse al mare con la nonna. E il like da madeleine proustiana è assicurato!

Il dettaglio fashion

Per ingolosire i vostri follower o chi troverà la vostra foto tramite l’hashtag giusto, puntate sulla moda ma senza strafare.

Mostrate qualcosa di particolare che rievochi i pezzi forte del momento.

La paglietta con la scritta personalizzata che riporta il vostro username sarà perfetta: fascinosa come i cappelli in paglia di Leontine Vintage ma molto più personale e wow, sarà apprezzatissimo!

Photobombing discreto e chic

Solitamente quando qualche passante indesiderato entra nella foto, la si cestina senza pensarci due volte.

Eppure non sottovalutate il fascino del photobombing: se l’intruso occupa un angolo e risulta alquanto discreto, l’effetto potrebbe essere di maggiore genuinità.

E la spontaneità sui social network è sempre ripagata.

Interior design che sappia di freschezza

Le immagini di interior design sono sempre benaccette e gettonatissime ma nella stagione estiva devono accordarsi al termometro.

Essenzialità, pulizia, decluttering, colori pastello sui toni freddi dell’azzurro e del verde menta saranno perfetti per rinfrescare lo sguardo dei vostri follower.

Per le foto degli interni delle case, da giugno a fine settembre sono dunque banditi tappeti, cuscini in velluto, plaid in lana e coperte patchwork che campeggiano sul divano.

Sexy ma con charme

Per risultare sexy, basta un dettaglio. Tra le parti corporee più "tirabaci" che esistano, non ci sono né side B né décolléte vertiginosi bensì labbra e mani.



Una foto con protagoniste mani curate che si mettono il rossetto? Très sexy e très chic!



Da vere parigine, quelle che con 40 gradi all’ombra trasudano solo sensualità. Una su tutte, Jeanne Damas!