I due principi saranno «molto arrabbiati e feriti» per come è stata ritratta loro madre in Spencer, il nuovo film sulla sua difficile vita a palazzo di Lady D

Il film Spencer arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 5 novembre, e siamo certi che scuoterà parecchio la tranquillità a Palazzo.

Il film racconterà la storia di Lady Diana e del suo tempo trascorso nella tenuta di Sandringham prima di prendere le distanze dalla royal family inglese.

Non si tratta del classico docu-film sulla storia della principessa del popolo, ma di un vero e proprio reportage in cui gli spettatori vedranno l'amata Diana compiere atti di autolesionismo e soffrire di bulimia.

In Spencer, la defunta principessa è ritratta nel bel mezzo di un crollo psicologico mentre tenta disperatamente di sfuggire alla morsa dei suoi suoceri soffocanti (aka Elisabetta II e Filippo).

**Lady Diana voleva trasferirsi in California e lavorare a Hollywood, proprio come ha fatto Harry**

Nonostante il film sia già stato criticato come impreciso e lontano dalla realtà, gli esperti reali affermano che nessuno a Palazzo apprezzerà il mondo in cui Diana è stata rappresentata.

In particolare, è improbabile che Spencer sarà apprezzato dai figli di Diana, i principe William e Harry.

**William e Harry incolpano la BBC per la morte di Diana: «Nostra madre ha perso la vita per questa intervista»**

(Continua sotto la foto)

Cosa pensano William e Harry del film Spencer

In vista della premier di Spencer, esperti e commentatori reali hanno condiviso le loro opinioni sul film.

Secondo Ingrid Seward, caporedattore della rivista Majesty e rispettata biografa della famiglia reale, ai principi William e Harry non piacerà come la loro madre viene rappresentata in Spencer.

Seward ha definito la rappresentazione di Diana nel nuovo film «davvero crudele».

«Trovo sia stato davvero crudele ritrarla in questo modo. Non era assolutamente necessario», ha detto la giornalista.

«William e Harry saranno molto arrabbiati e feriti per questo. Troveranno orribile il fatto che la loro madre venga ritratta in questo modo in un film così importante».

**Il principe Harry racconta il rimpianto per l'ultima telefonata con Lady Diana**

Anche il biografo reale Penny Junor è d'accordo: ha definito il film sulla principessa Diana «di una cattiveria gratuita», prima di far notare che Spencer sarà particolarmente fastidioso e difficile da digerire per il Duca di Cambridge.

«Povero William, è tutto ciò che posso dire. Lui era lì con lei quando Diana era infelice, e quello che viene rappresentato nel film è completamente sbagliato».

«Lasciamo Diana e la sua famiglia con un briciolo di rispetto e dignità».

**Cosa avrebbe pensato davvero Lady Diana di Kate e Meghan? Ecco la risposta**