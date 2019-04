Le più belle feste del Salone del Mobile e del Fuorisalone 2019: tra zona Tortona, 5 Vie e Brera, giorno per giorno e zona per zona dal 9 al 14 aprile

Le feste del Salone e Fuorisalone del Mobile sono un appuntamento imperdibile della primavera di Milano.

Dal 9 al 14 aprile 2019 la città diventa ancora di più la capitale del design e non solo: anche il divertimento formato festa, aperitivo e cocktail party è il grande protagonista della settimana del design.

Nella marea di appuntamenti ed eventi, ecco cosa segnare in agenda e le più belle feste del Salone e Fuorisalone 2019 a cui non mancare.

Opening Party Secret Garden Design Ad-Venture

Martedì 9 aprile dalle 18 fino a mezzanotte e mezza si aprono le danze del Fuorisalone in grande stile all’Opening Party Secret Garden - Design Ad-Venture al Giardino Ventura (in via Giovanni Ventura 12).

In uno scenario incantevole offerto dal giardino segreto nel cuore di Lambrate, un mix esplosivo di musica, divertimento, entertainment stilosissimo ed esposizioni di designer vi inebrieranno il palato.

Anche grazie allo Spritz in versione nuovissima e originale, creato e offerto per l’occasione dal Birrificio Angelo Poretti

Il dj set invece lo offrono After Jesus e Obi Baby.

Opening Design week – Giardino dei visionari (Tribunale)

Martedì 9 aprile dalle ore 19.30 alle 23 tocca a un altro secret garden: il Giardino dei visionari, un giardino segreto stupendo che si cela proprio nel ventre della città.

Si trova nel complesso barocco della Chiesa Sconsacrata di via Enrico Besana 12 e vanta uno scenario mozzafiato fatto di antichi sepolcri e di un magnifico porticato ad archi che rendono l’atmosfera molto misticheggiante.

E la musica scelta per l'occasione si sposerà al bacio con lo scenario: suoni indigeni firmati Etna e Giuseppe De Napoli si mescolano ai tamburi in versione live de Il Battito dell’Africa e al sound esotico di Dj-Mbe.

Una festa magica in cui rilassarsi senza rinunciare al divertimento.

Milan Design Week - Opening with Marcelo Burlon (Lambrate)

Martedì 9 aprile dalle 18 a mezzanotte presso il The Sanctuary Eco Retreat in via Conte Rosso 17 tocca all’enfant prodige della moda milanese Marcelo Burlon.

Lo stilista presenzierà al party di apertura in questa location stile jungle in cui ossigenarsi la mente nel vero senso della parola grazie al suo polmone di piante e fiori.

Si balla nel cuore del Lambrate Design District, quartier generale del Fuorisalone fin dai suoi albori.

Floristeria Design Week - Opening Ceremony (Monumentale)

Martedì 9 aprile dalle 17 alle 23.55 la Floristeria organizza la cerimonia inaugurale della Design Week 2019 alla Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4.

Alla consolle regnerà il dj set di Psychophono mentre sul palco si alterneranno gli Addict Ameba, SingingLuz e Cerchio di Tamburi, per un gran finale con il botto sulle note dei Plaza Mayor.

Design Parade di Seletti (5 Vie)

Mercoledì 10 aprile dalle 18 alle 24 si festeggia all night long la creatività con Seletti, Esselunga e IED Milano.

Si parte da Piazza Castello alle 18 in direzione del Party Tempo Rocks in Piazza Affari (la festa è dalle 19 alle 24).

Il party è imperdibile ma anche la street parade a tema design non va saltata se si vuole entrare appieno nel mood festaiolo.

Official Martini Cocktail Party all’Hotel Hilton (Centrale)

Mercoledì 10 aprile a partire dalle 19 vi aspetta l’evento più chic del Salone-Fuorisalone: il Cocktail Party by Martini sul rooftoop dell’Hilton.

Il dress code deve essere molto elegante perché la selezione all’ingresso sarà spietatissima.

Si tratta dell’evento più esclusivo in assoluto, con necessità di accredito nominale.

La terrazza mozzafiato non farà credere alle vostre pupille e l’aperitivo con royal buffet non farà credere alle vostre papille. Insomma: un’esperienza extrasensoriale sotto ogni aspetto!

Twist and Shout Edizione Fuorisalone Lambrate Design District (Lambrate)

Giovedì 11 aprile dalle 19 a mezzanotte torna il party vintage style più amato di Milano: il Twist and Shout!

La notte in stile anni Cinquanta e Sessanta che profuma di brillantina, cotonature, giacche chiodo e ciuffi à la Grease si veste del suo vestito migliore, quello dell’edizione creata apposta per l’hype da Fuorisalone.

La location è il Giardino Ventura in via Giovanni Ventura 12.

In consolle ci sarà il fondatore del format Twist and Shout, Alessio Granata, con un sound ovviamente targato Fifties e Sixties.

Potrete farvi fare acconciature e trucco d'epoca gratuiti nei corner appositi di Ketty - Vintage Style - Cinieri.

Dalle 19.30 ci sarà un workshop di ballo stile 50’s con gli insegnanti di Twist and Shout, seguito da un dance show da pelle d’oca con i pluri-titolati ballerini del team di Marco Martignani e Daisy Assabi.

Design Swing Lab alla Balera dell'Ortica (Lambrate)

Giovedì 11 aprile dalle ore 20 fino all’1 di notte la Balera dell’Ortica apre i battenti a tutti i design-addict per una serata speciale.

Il Design Swing Lab in edizione speciale per il Fuorisalone riapre la pista da ballo a suon di swing, facendo ballare tutti sulle note di Lindy Hop Class con Studio Larosa Dance, Dj-Andy Fisher e la live orchestra Hot Gravel Eskimos.

Si può scegliere solo la serata danzante oppure il pacchetto con combo cena in trattoria + ballo.

Le Cannibale Plastic with Nicky Siano (Plastic)

Venerdì 12 aprile dalle 23 alle 5 al This is Plastic in via Gargano 15 l’appuntamento da non perdere è quello con Nicky Siano, una delle icone mondiali del djing. Primo e storico resident dj del leggendario Studio 54, il più importante club al mondo, questo mostro sacro della disco music ha scritto le pagine fondamentali della storia della musica club con un inchiostro speciale: il sudore della gente che ha fatto ballare fino all’alba.

Le Cannibale lo ospita per la prima volta al Club Plastic di Milano, il dance floor che meglio incarna la storia e l’evoluzione del clubbing e del glamour milanese.

Serve qualche altra informazione per farvi accorrere al This is Plastic venerdì? Ecco.

Ellen Allien + Pfadfinderei per il Milano Design Week (Magazzini Generali)

Venerdì 12 aprile dalle ore 23 fino alle 5 di mattina anche i Magazzini Generali ne faranno vedere delle belle.

Prima tra tutti Ellen Allien, la regina indiscussa dell’elettronica minimal techno targata Germania.

Una serata che promette di ipnotizzare orecchie ma anche occhi: sul sound magnetico di Ellen Allien danzeranno i visual spettacolari firmati Pfadfinderei, artista anch’esso berlinese che è ormai parte integrante degli show da brivido di Miss Allien.

Classic - Gentlemen's Favorite Design Week Party (Ventura)

Sabato 13 aprile dalle 17 fino a mezzanotte presso il Panoramix di via Ventura 5 vi aspetta la serrata preferita dei gentiluomini: Classic!

Un grande ritorno per un vero classico, passateci il gioco di parole.

Con dj d’eccellenza come Lele Sacchi, il duo Geronimo e Vladi Elz di The Electricalz aka Abstract e il nuovo progetto di Geronimo Gaiaschi che va sotto il nome di Walking Shadow, la serata promette di farsi calda, anzi caldissima!

Fuori Ape ai Bagni Argelati (Conchetta)

Si parte venerdì 12 aprile alle 12 e si va avanti a oltranza fino alla notte di domenica 14 aprile per una 3 giorni di divertimento alla Piscina Argelati in via Segantini 6.

Un festival no stop che mescola barefoot experience (andare a piedi nudi), chillout area con ombrelloni, tanto Spritz, tanto coffee, tanto ma tanto dj set e pure un sottofondo radiofonico offerto dalla web tv indipendente dedicata al mondo della musica contemporanea e delle arti digitali AAC.live - At Any Cost.

Closing party con dj Concret all’Apollo in Stazione Centrale (Centrale)

Domenica 14 aprile si chiudono le danze all’Apollo in via Ferrante Aporti 15.

Dopo l’Opening Party con Daniele Baldelli e Rollover Djs di martedì 9 aprile organizzato da Lavazza e Gufram, la stessa location ospita anche il party di chiusura che metterà la parola “fine” pure su questa edizione del Salone e del Fuorisalone.

Alla consolle ci sarà Concret, il dj italo-messicano diventato ormai sinonimo di techno e deep house.