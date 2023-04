Evento astronomico più unico che raro, l'eclissi solare ibrida è un momento di grande autoesplorazione. Ecco come sfruttare la sua energia

Nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile ci sarà un'eclissi solare ibrida, un evento estremamente raro e dal forte valore astrologico.

Si tratta di un evento astronomico in cui la Luna si frappone tra la Terra e il Sole, creando un'ombra sulla superficie del nostro pianeta. Ma l'ombra della Luna sarà così particolare che solo in alcune zone del mondo il Sole verrà completamente oscurato.

Questo significa che l'eclissi potrà apparire sia totale che anulare in base al luogo dal quale la si osserverà. Per questo si parla di eclissi solare ibrida.

Ma cosa significa per noi quest'imminente fenomeno cosmico e che impatto ha sulle nostre vite astrologicamente parlando? Ecco il significato spirituale di questa eclissi solare ibrida.

Il significato spirituale dell'eclissi solare ibrida e la sua influenza sulla nostra vita

A livello spirituale, l'eclissi solare ibrida è considerata un evento particolarmente potente e influente.

Questo perché è in grado di unire l'energia dell'eclissi parziale a quella dell'eclissi anulare, creando così una combinazione unica di forza e potenza.

Si tratta di un evento associato molto all'autoesplorazione. Dopotutto, in astrologia, il Sole sovrintende all'identità centrale e all'immagine di sé, mentre la Luna governa le emozioni e l'intuizione.

L'energia dell'eclissi solare ibrida può essere vista come una sorta di ponte tra il vecchio e il nuovo. Questo evento ci invita infatti a riflettere sui cambiamenti che vogliamo apportare nella nostra vita e a trovare il coraggio di abbandonare il passato per abbracciare il futuro.

Come sfruttare al massimo la sua energia

Questo evento ci chiede di restare aperti alle opportunità che si presentano e di avere fiducia nel nostro potenziale. Ci invita anche a riflettere sui nostri obiettivi e a intraprendere senza paura i cambiamenti necessari per realizzarli.

Per sfruttarne al massimo l'influenza, è quindi fondamentale concentrarsi sulla propria crescita personale e sulle proprie aspirazioni.

Inoltre, è importante prestare attenzione ai segnali e alle intuizioni che ci vengono offerti durante questo periodo. Potremmo ricevere dei messaggi dall'universo che ci aiutano a prendere decisioni importanti e a muoverci nella giusta direzione.

Per sfruttare al meglio l'influenza dell'eclissi solare ibrida, dobbiamo anche essere onesti con noi stessi e con gli altri. Dobbiamo mettere in discussione le nostre convinzioni e avere il coraggio di cambiare ciò che non funziona nella nostra vita.

Quando si verificherà questo fenomeno?

L'eclissi solare ibrida si verificherà nella notte tra il 19 e il 20 aprile,con inizio alle alle 3:44 (ora italiana), per poi terminare alle 8:59.

Si può ammirare dall'Italia?

Questo evento astronomico sarà visibile soprattutto nell'emisfero australe, in particolare in Australia e in alcune parti dell'Oceano Pacifico e dell'Africa.

In Italia, purtroppo, sarà visibile solo parzialmente in alcune regioni del Sud.

In totale, è stato calcolato che solo lo 0,004% della popolazione mondiale potrà ammirare la fase più spettacolare di questa eclissi.

Ma non disperate: potrete seguire questo fenomeno più raro che mai anche in streaming.

Che cos'è, in parole semplici, l'eclissi solare ibrida?

Un po' come un taglio di capelli "ibrido", che combina diverse tecniche di taglio, anche l'eclissi solare ibrida è una combinazione sia totale che parziale dell'oscurazione solare.

Questo avviene perché l’ombra della Luna non tocca la superficie curva della Terra agli estremi, alba e tramonto.

Insomma, la posizione di Terra e Luna è così particolare da permettere, di fatto, che avvenga sia un’eclissi solare totale che un’anulare, ovvero sia una copertura del disco solare davvero completa sia una copertura che lascia scoperta la parte esterna, dando vita al famoso ‘anello di fuoco’.

Si tratta di una delle eclissi più spettacolari, che si verifica solo in rari casi: in questo secolo avviene solo sette volte.